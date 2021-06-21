【飯戲攻心】導演陳詠燊望票房成功：不停搵老闆去賣樓唔健康

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-21 21:16

由黃子華、鄧麗欣與張繼聰等主演的來年賀歲片《飯戲攻心》，今日（21日）舉行宣傳活動，提早大半年就為電影造勢，加上有「子華神」坐鎮，相信片方對票房寄予厚望。導演陳詠燊接受《香港01》訪問時表示，希望電影在票房上有所交代，香港電影市場可以繼續走下去。

談起在《男歌女唱》跑龍套，陳詠燊一臉尷尬地說：「每次電視一播啲朋友就Whatsapp Cap圖俾我，陰公，黑歷史！」。（梁碧玲攝）

「我從來都有票房壓力，我成日覺得。做咁多年人，人哋俾錢你拍戲，唔係一個捐贈，如果想營運香港電影，要做到自給自足，我好希望每一套戲都令到投資者回本是基本，另外可以賺少少。」陳詠燊如是說，其前作《逆流大叔》收近1570萬，他直言賺不了多少，拍電影賺錢是基本目標，近年業內流行免費工作，對陳詠燊來說非好事：「希望今次可以平衡到各方面，有返啲交代，繼續令個市場可以行落去，唔好不停咁要全香港所有拍電影嘅新、舊導演，搵『慈善機構』幫手，不停找老闆去賣樓，唔係一個健康嘅市場。」

陳詠燊表示拍商業片賺到錢，就有本錢去拍文藝、較偏鋒的電影，電影市場應該要這樣走。（梁碧玲攝）

陳詠燊跟黃子華早於20年前的《男歌女唱》已結緣，當年從事編劇的陳詠燊，受導演鄒凱光邀請去當特約演員，人工只得500元，不過就跟男主角子華全無交集，現在再合作，子華亦不記得跟陳詠燊早已合作過。而今次促成合作，陳詠燊形容為受寵若驚，「先寫劇本，然後才決定找演員，子華神是我很仰慕的人，膽粗粗找他，他看過劇本很爽快就答應，我很感動。」他透露跟子華討論劇本時會給予意見，令角色及人物關係更完滿，但拍攝時基本上都跟著劇本走。