于莉曾獲封「翻版張敏」　57歲仍單身近照崩壞

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-23 08:00

內地女星于莉於90年代來港發展，因與女神級張敏撞樣，加上身材出眾而受到關注，更一度當上第一女主角，但始終未有大紅大紫，亦說不出有哪部代表作，反之其花邊新聞就更深入民心，有傳馬景濤被她拋棄後曾一度有過輕生念頭，不過現年57歲的于莉就仍然單身。

于莉五官清秀，被指跟張敏撞樣。（電影截圖）

於黑龍江出生的于莉，12歲時考入湖南省歌舞團，但後來在某次演出中兼任幕後，準備場地時從17米高的屋頂墮下跌斷手骨，被迫放棄舞蹈生涯。之後于莉在朋友介紹下，為電影學院導演系學生的畢業作品擔任女主角，成為加入演藝圈的契機。在內地發展了一斷時間，1989年憑《寡婦村》一片獲提名中國電影百花獎最佳女配角。

于莉曾參演三級片《冇警時份》，但沒有裸露演出。（電影截圖）

踏入90年代，于莉正式轉戰香港影壇，第一部港產片為《監獄風雲II逃犯》，跟周潤發合作，之後拍過《衝擊天子門生》、《猛鬼入侵黑社會》及《我愛扭紋柴》等電影，亦主演過三級片《冇警時份》，到1995年才於《繡繡和她的男人》正式當上第一女主角。

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對比在內地發展，于莉在港產片界並不算太成功，因外貌與張敏相似而獲得一定知名度，而她亦不介質走性感露線，出眾身材亦成為焦點。而其花邊新聞比作品更受觀察注意，于莉曾跟張藝謀傳緋聞、與台灣名主持人曾國城及馬景濤拍過拖，與後者更一度去到談婚論嫁的階段，但最終分手收場，有指馬景濤跟于莉分開後一度意志消沉意圖輕生。

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另外仲有傳聞指于莉跟某富豪過從甚密，後來被對方的妻子報復，找人將于莉毒打一番，令其子宮受重創。于莉於2000年代中開始淡出幕前，近年仍然有玩微博，從她更新的照片中可見，她偶爾會來港渡假見朋友，縱然單身生活仍相當寫意，不過外貌跟當年相差不少，有網民更直指她崩壞。