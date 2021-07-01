《比得兔2》專訪｜森美、陳豪再度聯手獻聲　爆笑重演經典場面

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-01 08:00

暑假黃金檔期將至，新片《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2: The Runaway）率先本周登場，森美、陳豪再度聯手為兩位主角比得（Peter）及賓仔（Benjamin）獻聲，《香港01》趁機挑戰兩位的即場配音功力，究竟他們表現如何呢？

攝影／拍攝：劉智源

森美與陳豪再度聯手為《比得兔2：走佬日記》獻聲。

陳豪加入TVB前拍過不少電影，由1994年的出道作《晚9朝5》開始，至今演過逾40部片，雖然並非每一部都當主角，但他演繹的小人物成功令觀察留下深刻印象，當中包括在《烈火戰車2極速傳說》中的反派角色，戲中他強迫替鄭伊健打「愛滋針」，面目猙獰表現相當精彩，為網民不時回帶。相隔22年陳豪再度演繹這一幕，又是否同樣出色呢？另外森美亦挑為經典「不如一槍打死我」配音，立即點擊睇兩位爆笑演繹！

《比得兔2》講到比得及賓仔面對「青春期」，鬧出不少麻煩。（劇照）

《比得兔2》聚焦於兔仔成長的心路歷程，牠們面對父母會作出反叛作為，而身為爸爸的森美與陳豪，亦認為今集故事好寫實，劇情是每一個家庭都會遇到的問題，森美表示他亦曾經想控制囝囝的未來：「我仔細個係聖約翰救傷隊，我就打蛇隨棍上話：『啱囉，即係你第時想讀醫』，佢話：『唔係喎，急救同讀醫係兩回事』。」森美說最後當然強迫不了囝囝，就算影響到囝囝的想法，亦擔心他因為辛苦而怪罪自己。

更多《比得兔2》精彩劇照

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兩位爸爸都認同，「孩子好與壞，在乎溝通與關懷」，森美自言最叻講道理，一講就三小時，令小朋友都受不了說:「我寧願不講道理，打我好了」。而陳豪就話：「講道理好重要，有時要明白他們的出發點，他們錯了，為何會這樣呢？錯在哪裡，當他們是大人，跟他們多聊天及解釋，要控制自己的情緒，好有耐心地跟他們解釋及分析。」