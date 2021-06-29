時差7小時｜粉絲開戲欽點陳冠希演出　做女一與偶像談情滿足私心

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-29 08:30

陳冠希（Edison）入行逾二十年，拍過近30部電影，《特警新人類2》、《無間道》系列及《頭文字D》都是代表作，但Edison亦拍過一些名不經傳的「爛片」，其中一部《時差7小時》應該很多影迷連聽都未聽過。

睇海報都知套戲出事。（電影海報）

這部片最特別的地方並非由陳冠希當男主角，而是身兼編劇與女主角的李倩妮，電影改編自小說《長翅膀的綿羊》，曾獲多個圖書獎項，這本書正是出自李倩妮的手筆，本身是Edison粉絲的她，為了親近偶像而將小說拍成電影，並欽點Edison當男主角。《時差七小時》的投資方為「深圳市夢想隧道影視文化發展有限公司」，她跟母親都是股東之一，李倩妮的父母都是有來頭的人物，父親為時任深圳市市委副書記的李意珍，母親是深圳市平湖外國語學校董事長。

據悉，導演希望李倩妮擔任女主角，但陳冠希看過她的演出後失望得搖頭。（劇照）

據悉，起初片方並未公布由李倩妮兼任女主角，仲話第一人選為劉亦菲，可是最後就由李倩妮親自上陣。撇除以上花邊新聞，電影本身質素亦強差人意，劇情講述一名16歲中國女孩獨自到英國留學，跟香港留學生DJ及外國人發展出三角戀，基本上就是典型校園愛情片套路，網民直指敗筆在於李倩妮，批評她「顏值不在線」，周旋於兩名美男之間全無說服力，加上演技不佳，觀眾根本無法入戲。電影在豆瓣評分只得4.3，不少網民留言指靠睇Edison才撐到完場。

戲中陳冠希有句台詞：「她（女主角）那麼醜，又那麼笨，我怎麼會喜歡她？」，網民笑言他講得非常真心。（電影截圖）

更多《時差7小時》劇照

+ 7 + 7 + 7

《時差七小時》於2005年在內地上映，當時發生了一段小插曲，據悉電影上映初期，深圳市的中小學收到要求，以20元人民幣「優惠價」入場欣賞電影。消息曝光後引起爭議，雖然李倩妮本人聲稱電影製作沒有受到父母暗中幫助，但外間普遍認為她跟父母公器私用，運用權力來谷票房。