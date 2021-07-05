內地翻拍《九品芝麻官》　新版「戚秦氏」人選有驚喜

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-05 08:30

云云周星馳作品之中，《九品芝麻官之白面包青天》稱得上是最受觀眾歡迎的作品之一，1994年上映時大收逾3000萬，為當年十大票房排行第七。早年曾傳出王晶欲翻拍這部經典，並找來古天樂擔任男主角，但一直沒有成事，直到去年才製作出一部叫《極品芝麻官》的網絡電影，但男主角就變成陳浩民，劇情跟原版相近，但質素當然相差甚遠。

新版《九品芝麻官》近日開拍。（微博圖片）

據悉，苑瓊丹與「細龜」黃一山都會參演新版，未知是否飾演同一角色？（電影截圖）

近日又出現另一部翻拍版《九品芝麻官》，角色與劇情都跟到足原版，香港觀眾或對男主角彭禺厶感到陌生，但飾演新版「戚秦氏」的人選就有驚喜！她正是在網絡電影《射鵰英雄傳之降龍十八掌》中飾演「黃蓉」的林妍柔，憑著身材出眾而獲封「最性感黃蓉」，更因此而人氣急升，今次又再挑戰經典角色，未知效果如何？

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男主角彭禺厶曾飾演新版「武狀元蘇乞兒」，不止一次扮演星爺的角色。（劇照）

劇情講述清朝年間正直廉潔的「九品芝麻官」包龍星（彭禺厶飾）為了推翻冤案進京告禦狀，經歷過被逼絕境，卻始終懷揣著觸底反彈的決心與決不放棄的信念，最終成功為龐曉柔（林妍柔 飾）討回公道，將賊人一網打盡，並且收穫了友誼與真愛的故事。

林妍柔飾演新版「戚秦氏」，唔知觀眾收唔收貨？（IG圖片）

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