內地女星外形出眾獲封「小趙雅芝」　為養家捱到患癌年僅26歲病逝

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-05 18:52

內地女星徐婷外形出眾，更因撞樣趙雅芝而獲封為「小趙雅芝」，2010年入行的她，因家境欠佳而拼命工作賺錢，正當事業發展得越來越順利時，徐婷卻患上急性淋巴癌，但她寧願將收入留給家人而延誤就醫，錯過了治療的黃金時間，最終不敵病魔，年僅26歲便因病離世。

徐婷曾獲封「小趙雅芝」。（微博圖片）

徐婷當年以安徽省第一名的成績考入四川傳媒學院表演系，當時她已靠打工支付學費，以免加重家中負擔。後來為了發展演藝事業而隻身到北京發展，身上只有幾百元，不時因為沒錢而捱餓。為了加入演藝圈，徐婷參加過各種甄選活動，直到2012年終於接拍首部劇集，翌年更踩入影圈。

徐婷患病後仍保持樂觀，曾受訪表示：「在我得了癌症後，居然有一絲的輕鬆，我感覺我要解脫了，我信佛，我不怪任何人，也不想責問上天為什麼好人沒好報」。（微博圖片）

為了賺更多錢，徐婷基本上什麼戲都接，沒日沒夜地工作，她曾表示:「五年來拚了命地拍戲掙錢給弟弟交學費、房租，替父母還債、買房等等，無數次熬夜拍戲，累得腰間盤突出仍然大冬天泡在冰水裡拍戲，壓力壓得喘不過氣來，五年拍了幾十部戲，賺的錢全給家裡了，自己從來不捨得花。」

徐婷曾於微博分享痛苦治療過程

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徐婷於2016年中公開自己患上淋巴癌的消息，到逝世時只經歷了數個月時間，她不時在微博分享痛苦的治療過程，又透露體重曾一度跌至38.9公斤，令粉絲相當心痛。徐婷在2016年9月不敵癌魔離世，終年僅26歲。