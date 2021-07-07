【康城影展】開幕禮星光熠熠　90年代當紅女星崩壞好嚇人

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-07 12:50

第74屆康城影展於香港時間今日（7日）凌晨揭幕，去年受新冠肺炎疫情影響而取消實體典禮活動，今年隨著疫情緩和終於可以舉行盛大開幕禮。由奧斯卡影后瑪莉安歌迪雅及《星球大戰》系列男星Adam Driver主演的《Annette》，獲選為本屆開幕電影，兩位主角與劇組齊齊現身紅地氈。

瑪莉安歌迪雅（左3）及Adam Driver（右3）主演的《Annette》獲選為開幕電影，劇組齊齊踏上紅地氈。（Getty Images）

而主競賽評審團主席、荷里活名導Spike Lee就率領女星瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）及韓國影帝宋康昊等評審團成員一同出席開幕禮；獲頒終生成就獎的兩屆奧斯卡影后茱迪科士打（Jodie Foster）、海倫美雲（Helen Mirren）、謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain），以及前年憑《上流寄生族》勇奪金棕櫚大獎的韓國導演奉俊昊等都有現身。

名模Bella Hadid盛裝現身。（Getty Images）

不過現場焦點落在女星安迪麥杜維（Andie MacDowell）身上，現年63歲的她以一頭灰色長曲髮示人，被指崩壞顯老，但亦有網民表示佩服她「無添加」敢以真實面貌示人。

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