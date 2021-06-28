《那些年》陳妍希師妹首進軍日本拍戲　新戲入圍康城影展

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-28 22:00

現年27歲的台灣女星袁子芸在2018年首次參演電影《一齣好戲》後，還獲邀參與改編自村上春樹短篇小說的日本電影《Drive My Car》，近日電影傳出好消息，成功入圍康城影展。

《一齣好戲》由西島秀俊、三浦透子及岡田將生主演。（《Drive My Car》劇照）

袁子芸是《那些年，我們一起追的女孩》女星陳妍希的師妹，她曾參演電影劇《泡沫之夏》及《未來媽媽》等。她今次首次參加日本電影《Drive My Car》，並在戲中飾演一名女演員，母語是中文及英文，所以角色的背景設定與她自身有許多相似之處。《Drive My Car》由剛獲柏林影展銀熊獎的日本導演濱口龍介執導；西島秀俊、三浦透子及岡田將生主演。

日本電影《Drive My Car》是改編自村上春樹短篇小說的電。（《Drive My Car》預告擷圖）

據了解，袁子芸在開拍首天已經相當緊張，皆因她曾稱她第一場戲就是跟岡田將生近距離接觸的戲份。當時午餐放飯時間稍微延遲，大家都有點肚餓。然而沒想到，岡田將生就在最安靜的時候，肚子突然咕嚕發聲。當時兩人都很專業地繼續演出，待導演喊卡後才忍不住大笑。兩人也因為這段小插曲而拉近彼此之間的距離。

《Drive My Car》講述一名想要尋找亡妻生前外遇對象的舞台劇演員，與他沈默寡言的女司機間的故事。（《Drive My Car》預告擷圖）

至於跟男主角西島秀俊對戲，袁子芸原本覺得他會是比較有距離感的大明星，沒想到他完全沒有架子，而且在後續拍攝和相處還發現他是個大暖男，所以無論是工作或私下都很照顧大家的西島秀俊，獲劇組稱呼他為「西島Aniki」，即西島大哥之意。

《Drive My Car》由剛獲柏林影展銀熊獎的日本導演濱口龍介執導。（《Drive My Car》預告擷圖）