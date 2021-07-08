《梅艷芳》王丹妮重現經典　「我不是梅艷芳，但盡能力做到最好」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-08 13:17

由《寒戰》系列導演梁樂民編、導的傳記式電影《梅艷芳》，早前釋出先導預告，但對於飾演梅艷芳，新人王丹妮的造型一直沒有公開，直至今日（8/7）釋出第二條預告及三款海報，終於將王丹妮在戲中演繹梅艷芳的造型曝光，當中包括《胭脂扣》、《風的季節》、及《烈焰紅唇》三大造型。

預告一來是王丹妮演繹《胭脂扣》的剪影，有點梅艷芳的影子。（《梅艷芳》預告截圖）

電影由籌備到製作長達7年，其中單是物色飾演梅姐演員都花了好幾年，最終落實由曾代表香港出戰國際模特兒比賽勝出，模界寵兒王丹妮（Louise）。在最新一條預告片及三款海報中，王丹妮將梅姐在電影及舞台上包括：《胭脂扣》、《風的季節》、《夕陽之歌》、《烈焰紅唇》等經典造型，那份神韻讓大家看得一陣陣的激動，亦看出團隊付出的努力，以示對梅姐的一份敬愛和尊重。

從造型可見，王丹妮的確有幾分似梅姐，尤其七分面及其眼神，碰巧二人的背景亦有類同，都是單親家庭長大，亦是參加比賽出道，不過對於任何「神還原」、「神演出」的讚美，Louise都謙虛回應︰「絕對是人生一個大考驗，自感梅姐是遙不可及，我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姐的一份至深敬意。」

預告造型跟梅姐對照

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電影的故事會由梅姐4歲在荔園登台做小歌手開始，到2003年離開大家，短短40載人生，當中經歷幾多艱辛，亦代表香港一個光輝時代的終結。故事又圍繞星光背後，梅姐的感情生活，對工作的熱愛，對朋友以至香港的情義，也成就了她那「香港的女兒」無可替代的地位。

王丹妮於17 歲，參加 Elite 模特兒比賽奪冠，再代表香港參加亞太區總選，在36個國家的選手中脫穎而出，成為亞太區總冠軍，正式入行當模特兒。後來，她又簽約米蘭模特兒公司進軍歐美市場，曾走上 Chanel、Dior 等時裝騷舞台。她亦曾參與陳奕迅《主旋律》MV。而電影《梅艷芳》，則是王丹妮首次登上大銀幕之作。