邵氏女星戴良純曾遭劉永毀容　第二任丈夫殺害第三任丈夫

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-12 11:14

80年代曾獲邵氏電影公司力捧的台灣女星戴良純，戲外經歷比電影還要戲劇性，長相甜美的她經歷過三段婚姻，首任丈夫劉永曾將她毀容；第二任丈夫殺死了她的第三任丈夫，如此奇情實在連編劇都寫不出，而自第三任丈夫死去後，戴良純便人間蒸發，現年過60近況未明。

戴良純當年放棄大好前途下嫁劉永，沒想到是惡夢開始。（電影截圖）

1980年戴良純在台灣參加邵氏招募新人活動，獲取錄後放棄大學學位來港發展，跟邵氏簽約5年。當時邵氏相當重用她，幾年內拍了10部戲，而且不止一次當上女主角，代表作有《楚留香之幽靈山莊》及《青春1000日》等。不過戴良純似乎對演藝事業沒太大野心，反之感情生活就多姿多采，當年她來港發展後獲劉永力追，交往數年便結婚。

戴良純曾獲邵氏力捧。（電影海報）

婚後戴良純難忍對方是控制狂兼有暴力傾向而避走台灣，劉永追到當地箍煲，被拒後一氣之下用利器將戴良純毀容，事後更逃回香港。戴良純的父母堅持要告上法庭，曾一度協議庭外和解，劉永須賠償650萬元台幣，但之後戴良純父母再告劉永殺人未遂，法院判他兩年六個月有期徒刑，但劉永已潛逃返港避過牢獄之災。

重溫戴良純昔日大銀幕演出

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戴良純之後跟任職醫生的顏三元再婚，但原來對方又有家暴傾向兼花心爛滾，戴良純忍無可忍之下，經友人介紹結識了來自日本的醫生小林守，她決心到當地重過新生活，並跟小林守結成夫婦。「被戴綠帽」的顏三元追到日本，氣沖沖地用菜刀斬死了小林守，據悉戴良純當時躺在小林守身邊，而顏三元殺人後就自首，小林守的家人曾懷疑戴良純跟顏三元合謀殺人，不過最終無證據顯示她是同謀，而往後戴良純亦銷聲匿跡，至今沒任何消息。