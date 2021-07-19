黑寡婦｜美國隊長激戰紅色守衛者？兩位英雄決鬥關鍵時間點有玄機

《黑寡婦》（Black Widow）現正熱映中，對許多影迷來說，其中一部分最為好奇的，莫過於口口聲聲說自己曾與「美國隊長」對打過，由David Harbour所飾演的「紅色守衛者」（Red Guardian）阿列克謝，是否真的與「美國隊長」對打過，畢竟「美國隊長」在冰封期間，他正在蹲苦牢，真的有可能有機會對打？



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近期，David Harbour也透露他的想法，接受外媒《Inverse》採訪時，他認為阿列克謝並未說謊，只是這角色一直都堅信著自己的話而已：「如果是我，我會說這是絕對真實的，百分之百，阿列克謝這角色好玩的地方，在於他對現實不感興趣，他甚至沒有意會到他自己在說謊，有時作為演員，我會做功課研究並討論，所以我知道角色是否在說謊，不過阿列克謝相信這些事情是真的」。

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導演Cate Shortland則不多做解釋，但以幽默口吻搞笑：「不過我想看到阿列克謝與美國隊長對戲，如果我們看到他們對戲，我想會發生什麼事，阿列克謝應該會拉肚子拉在褲子裡吧，這就是會發生的事，你會看到有個小男孩蹲在角落，哭得眼睛都睜不開了」，嘲諷阿列克謝應該會嚇到不知如何對打。不過David Harbour先前接受本報訪問，提到未來若有機會，還是很希望與「美國隊長」對打，也願意與現任「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）對打：「不過我的老天爺啊，那傢伙超猛的」。

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