【Marvel】《復仇者4》概念圖造型曝光　奇異博士變鐵甲奇異博士

香港玩具廠商「Hot Toys」昨（7月14日）晚發布了多款將在「Summer Showcase 2021」搶先預訂的最新商品，其中包括Marvel Studios與SONY聯手製作的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）、剛上映的《黑寡婦》及《復仇者聯盟4：終局之戰》的概念藝術系列等。



當時的概念圖冊交代了鐵甲奇俠跟奇異博士互相交換武器的情節。（網上圖片）

從「Hot Toys」Facebook官方專頁可以見到，奇異博士身穿鐵甲奇俠Mark L裝甲，而胸口反應爐的部分則鑲嵌配有時間寶石的阿戈摩托之眼（Eye Of Agamotto）。其實這款設計曾經在2019年11月中推出的概念圖冊曝光，當時鐵甲奇俠與奇異博士跟烏木喉（Ebony Maw）對戰，見到鐵甲奇俠與奇異博士互相交換了武器及盔甲，奇異博士換上鐵甲奇俠的盔甲，並使出魔法；至於鐵甲奇俠則穿上懸浮鬥篷（Cloak of Levitation）。

除此之外，即將在今年12月上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》同樣備受期待，而玩具廠商率先推出蜘蛛俠全新的黑金色戰衣。從「Hot Toys」Facebook官方專頁可以見到，戰衣胸口上有標誌性的金性蜘蛛俠圖案、上身與小腿上的金色網狀線條與全身的仿數碼電腦圖案等，而前臂保留了上集戰衣的紅黑配色。

之後從幕後花絮可以見到，官方原來有拍攝到這一幕。（網上圖片）