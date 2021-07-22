《殺出個黃昏》謝賢親解長期戴超之謎　床戲都唔除因為對手唔靚？

由林家棟監製及編劇，謝賢（四哥）、馮寶寶、林雪、鍾雪瑩、顧定軒等人主演的港產片《殺出個黃昏》現已上映中，作為主演的謝賢今次更脫下標誌性的黑超以「真面目」示人，令到不少影迷終於可以見到四哥的另一面。



關於四哥與黑超的故事，坊間有很多傳聞，而最具話題一定是2005年拍《情陷夜中環》一場床戲都超不離眼，原來當年四哥對此已經有爆笑回應。



林家棟表示有意找《殺出個黃昏》原班人馬繼續合作拍喜劇。（《殺出個黃昏》）

林家棟極力說服四哥除超

早前林家棟接受《香港01》電話訪問時，都有回應如何說服謝賢在戲中除超見人。「其實佢唔係介意除眼鏡演，問題係佢唔識我，信我唔過，驚我咃係咪玩玩下，搞爛佢招牌。所以拍攝前，我同導演同佢見過４、５次面，了解成個故事講乜，想佢演得貼地一點，更能重現當日凌厲嘅眼神。起初佢仲十五十六，後來我話唔好咁對我啦，我有扮過你呀！然後播出我扮佢嘅片段（《難兄難弟之神探李奇》）佢睇，大家先建立出互信。」

林家棟當年在《難兄難弟之神探李奇》扮過四哥。（網上圖片）

有網民曾指謝賢在戲中、甚至乎拍床戲都戴着黑超，笑指他一定是眼睛不好看、老了眼袋下垂所以才戴著黑超遮醜。其實在2015年謝賢演出綜藝節目時，他就有親解過為何要一直要戴黑超。

黑超可算是跟四哥合為一體。（《殺出個黃昏》劇照）

謝賢親解長年戴超原因

謝賢自言：「年輕時有位師傅說我眼睛裡有桃花，戴墨鏡就是將艷遇遮起來，並不是眼睛有甚麼殘疾而唔見得人。」四哥桃花旺到要借戴黑超先擋得住眼中以及過盛的桃花，雖然他看似花心，不過他曾揚言一生只認5段情，曾結婚再離婚的甄珍和狄波拉，三位前度女友嘉玲、蕭芳芳以及Coco，當中Coco更比他小49歲，所以謝賢桃花旺盛的確不是假話。

《殺出個黃昏》謝賢一生5段感情 不跟細49年女友結婚因不想害人

謝賢曾跟相差49歲的上海女友Coco譜出一段「爺孫戀」。（VCG）

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謝賢搞笑回應點解拍床戲都戴超

不過最搞笑的是2005年，謝賢跟張文慈拍攝《情陷夜中環》，劇情講到二人偷情，在床上接吻擁抱，而張文慈着Tube-Top上陣，四哥則赤膊露兩點，不過就全程戴著黑超，當年他便搞笑：「我現實中也是這樣嘛！」至於另一場床戲亦拒絕導演要求，唔肯除手錶，四哥亦幽默回應︰「我45分鐘以上的事，要看着時間，否則交不到貨！」事後更抵死向工作人員要求一支「事後」雪茄。

當年謝賢拍攝《情陷夜中環》，就算拍床戲都堅持戴超上陣，成為一時佳話。（電視劇照）

不過事隔多年，近日再有記者追問關於該幕床戲的事，謝賢又有新答案，他笑言︰「可能當時個女仔唔靚啦。（記者︰張文慈喎？）太耐冇見喇，唔知佢咩樣。」四哥的回應依然鬼馬。

身材出眾。（視覺中國）