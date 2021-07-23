《賭聖》對星爺出劍成經典　資深綠葉演員原來係洪金寶祖母

1990年上映的《賭聖》奠定了周星馳的影壇巨星地位，戲中人物、場景及對白都成為經典，至今仍是網民經常「回帶」的材料。電影開場講到星爺飾演的「左頌星」剛剛由內地來港準備投靠「三叔」吳孟達，在對方寓所樓下遇見一名婆婆鄰居，婆婆覺得星爺行為怪異，大驚之下向他揮劍，雖然只是短短數十秒鏡頭，卻令觀眾留下深刻印象，而飾演這個角色的演員，原來亦大有來頭！



《賭聖》中錢似鶯與星爺的對手戲成為觀眾心目中的經典。（電影截圖）

《賭聖》中飾演向星爺揮劍的婆婆，正是「中國第一武打女星」之稱的錢似鶯，她早在上世紀20年代入行，拍過逾280部電影，而且是影壇「大哥大」洪金寶的祖母。年幼便習武的錢似鶯擁有一身好功夫，16歲時在上海獲片商發掘，入行拍戲做打女，未幾便成為當紅女演員。

年輕時的錢似鶯身手了得，獲封為「中國第一武打女星」。（網上圖片）

錢似鶯的丈夫洪濟是上海赫赫有名的導演洪濟，男方後來到香港發展並創立華南影片公司，錢似鶯亦隨丈夫來到香港，但為了專心照顧家庭而放棄演藝事業，她跟洪濟育有五子二女，孫仔孫女多達廿多人，其中一名正是洪金寶，她亦有份培養大哥大成為電影明星。

在《花樣年華》中飾演女傭王媽。（電影截圖）

重溫錢似鶯演出

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洪濟於1962年離世，錢似鶯便復出影壇，雖然由主角變成配角，但她的惡奶奶形象卻相當深入民心，更成為媽媽角色專業戶，周潤發、周星馳、張國榮、梅艷芳、林青霞、鍾楚紅及劉嘉玲等都跟她合作過。其中在《賭聖》被星爺問是否使出「峨嵋派劍法」一幕，便經常被網民回帶。