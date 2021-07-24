媽媽的神奇小子︱Jer柳應廷唱主題曲︰兩首歌同講母子是上天安排

熱血電影《媽媽的神奇小子》由吳君如、梁仲恆（阿炳）、張繼聰、胡子彤、鍾雪瑩等人主演，而MIRROR成員Jer（柳應廷）成為隊中首位獻唱電影唱主題曲的成員，他自言好開心又緊張。

Jer自言都有睇過蘇樺偉先生的比賽，但就未有機會去真正了解他的故事，今次可以透過電影認識很幸運。（葉志明 攝）

Jer先講到唱電影主題曲是自己的其中一個夢想，今次深感榮幸，而且該故事好代表到香港人，是香港人的珍貴回憶，更即場呼籲一定要推介畀身邊朋友睇。他提及：「蘇樺偉先生的故事好勵志，講述輸在起跑線卻贏在終點的故事。其實同自己好似，參加《全民造星》但出局，後來加入MIRROR，大家真係要去睇戲。」

Jer睇戲好感動，差點就喊出來。（葉志明 攝）

Jer接受《香港01》訪問時，提起今日要在導演、監製吳君如面前唱歌都有少少緊張。「其實昨晚好努力溫書，但在台上都係太緊張，覺得自己可以演繹得更好，加上這首歌好有意義，所以在投入感情方面要再加把勁，希望大家可以了解歌曲背後的意義。」

Jer自言自己係演戲的小薯仔，希望裝備好自己，有機會當然會好開心。（葉志明 攝）

及後再問到如何得到今次寶貴的機會時，他笑言：「其實是花姐突然跟我說『有個電影想搵你唱主題曲喎』，跟住我『吓？』好緊張、好開心、開心到瞓唔着。不過最巧合的是《神奇之路》和我剛出的新歌《砂之器》都是講母子，就好似係上天安排給我一樣。」

Jer知道柳柳粉好辛苦，一早擺位，希望大家飲多點水，注意身體健康。（葉志明 攝）

由於Jer要獻唱主題曲，他獲得導演邀請率先睇戲，問到他睇戲時有冇喊，他笑言：「我個人好感性，最深刻的一場是偉仔在家中跟媽媽說唔跑了，唔使擔心自己，會搵工做以及照顧屋企，這場戲令我好感動，因為他要放棄自己的夢想。其實我有少少差點喊，奈何身邊太多人唔敢喊。」