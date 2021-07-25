田啟文不鼓勵新晉導演拍小眾電影：始終要搵主流，觀眾要畀錢睇

田啟文（田雞）今日（25日）以香港電影工作者總會會長身份出席短片拍攝計劃啟動禮，坦言希望能透過比賽招募更多肯創新、視野夠廣闊和多角度思考的年輕人才加入香港電影業，但又希望能以大眾口味行先：「電影始終係商品要面對觀眾同市場，要畀錢入場睇，所以新嘅導演或演員如果想拍，都唔好搞一啲太小眾嘅題材。例如同志題材都係比較小眾一啲，電影始終都要搵主流，但唔係話我去否定小眾電影，百花齊放係最好，唔希望所有人淨係去諗小眾題材。但小眾題材都可以變成大製作，一定要令唔同嘅人都有共鳴先有用。」



田雞建議新晉導演唔好搞啲小眾電影。（劉智源攝）

警匪片和黑社會電影向來都是香港電影的主流題材，但自從國安法實施後，不少人都擔心電影作品製作上政治考量愈來愈多，田雞表示是時候要跳出框框重新思考香港電影的新出路：「我好多年前已經要提出過要思考未來嘅出路同定位，以往香港電影拍乜都得，又冇任何約束，但礙於而家有法例改變要小心去摸索，係要時間去適應，作為電影人要去思考香港嘅優勢係邊可以做啲咩，有咩競爭力令我哋喺海外或內地市場能夠有競爭力。」

田雞認為新法例係需要時間去適應。（劉智源攝）

近年田雞留在內地擔任幕後工作，他坦言雖然有很多不能接觸的禁忌題材，例如色情、鬼怪或政治等等，但依然能理解為何有這麼多人願意北上拍電影：「內地嘅市場大，純粹喺香港乜都拍得，但始終都係得700萬人，就算700萬人去曬睇，都唔及人哋（內地）市場咁大，真係要面對現實。」他表示掣肘雖多，但電影工作者其實都可以有選擇：「你想要選擇無拘無束嘅拍攝，你咪去外面囉，唔好諗去內地，但你要去內地市場，明知嘅咪要跟人哋規矩走，唔好怨，跟人哋個規矩去行，唔好成日話『冇自由』，人哋又冇監你點拍，你有權去選擇，只不過你嘅選擇係有條件！」

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