東京奧運｜東奧掀起運動電影熱潮！新垣結衣《乒乓情人夢》突翻紅

東京奧運正熱，連帶不少運動主題的戲劇電影，也吸引目光，像是日本女神新垣結衣過去主演的《乒乓情人夢》，近日在串流平台重新翻紅，還有韓劇《Racket少年團》，講述一群少年少女打羽球的追夢故事，也吸引更多觀眾。
日本國民老婆新垣結衣，過去主演的電影《乒乓情人夢》，近日也在串流平台重新翻紅，飾演從小被桌球好手的母親，魔鬼訓練，最後練到痛恨桌球，又因緣際會重返球場。
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為了重現擬真對打，新垣結衣與片中演員，事前也展開桌球特訓，還看許多影片，模仿職業選手的動作，劇組更找來多位運動好手，與演員真實對打，東奧賽事正如火如荼，空檔時追劇看電影，也能感受熱血沸騰。
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韓國鄉村裡，一群16歲的少年少女，在羽球的夢想路上努力打拚，韓劇《Racket少年團》，讓不少人看了憶起青春熱血，尤其近來東奧正熱，也吸引更多人注意。
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劇中男主角陳峻相，實力堅強充滿自信，想演出專業感，戲外當然也少不了不斷的練習，不只在球場，還拿著球拍，獨自在公園練習揮拍，並且訓練雙腳的跑動，另外劇中飾演班長，具有敏銳觀察力的金珉基，就算手邊沒有球拍，還是沒有減少練習。
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