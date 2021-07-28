媽媽的神奇小子｜柳應廷夥63小童拍MV︰首歌都適合情路迷網的朋友

改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事電影《媽媽的神奇小子》，將蘇樺偉和他媽媽「蘇媽」的奮鬥事蹟搬上大銀幕。電影主題曲《神奇之路》由MIRROIR成員柳應廷（Jer）主唱，今次是獲監製兼主演吳君如邀請，其中更達成Jer一個心願，能與香港兒童合唱團一起演繹。

63位小朋友的歌聲，感動了Jer。（《媽媽的神奇小子》MV截圖）

電影主題曲《神奇之路》，是透過歌詞為「輸在起跑線」的人打氣，表達出同行者不捨不棄，願意一起奮鬥的心聲。去到拍攝MV，Jer聯同63位香港兒童合唱團合作，君如亦到現場為他們打氣。對於可以唱電影主題曲，Jer坦言一直期待︰「我很喜歡音樂電影，主題曲更是一齣電影的靈魂，可以感覺到套戲的種類，很榮幸參與到今次電影，可以唱到主題曲。」Jer錄音前，獲邀率先看電影，他非常喜歡當中的感人故事：「蘇樺偉先生天生缺陷成為殘障，不代表失敗，佢努力話畀人聽佢會贏，好似我咁，我由冇學唱歌，到參賽入MIRROR，慢慢一步一步行到今日的故事。」

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首次與香港兒童合唱團合唱的Jer，難忘第一次收到demo，就被一班小朋友的歌聲感動︰「我一直好想放入自己的歌曲，小朋友的歌聲給我感覺是天使的聲音，很純真、純潔地唱出歌詞，往往就能入心。一直很期待與小朋友合唱，更期待在演唱會中與小朋友一起演出的畫面。」雖然歌曲是記錄蘇樺偉奮鬥事，但Jer覺得首歌也適合送給在事業或情路上遇到迷網的朋友：「首歌是說故事中的主角蘇樺偉先生就算是先天不足，落後得幾遠，也能從後追上成為第一名，為何遇到挫折時，我們沒有勇氣踏出第一步呢？其實我們要勇敢去面對，一步一步邁向屬於我們的終點，每個人都有正等待他的終點，關鍵是懂不懂跌低後起來走到終點，這是首歌及主角讓我們學習的事情。」

身為監製，君如都到場打氣。（《媽媽的神奇小子》MV截圖）

至於君如也分享了對新一代年青人的看法，笑指他們對輸贏像不在乎：「我女兒曾經平淡的告訴我，她贏了一個硬筆字比賽，我當時很驚訝﹗她寫字竟贏了冠軍，我問她何時頒奬，她說不去了，因為要在放學花時間等頒奬，她說還有很多功課要做，我愕然說不是嘛﹗我說讓媽媽可以與你一起參與頒獎禮，見証你攞奬杯，我會很自豪，她說那就去吧﹗你想來就來。」此外，過去年多的疫情，全世界感同身受，君如認為Jer是新一代充滿感染力及親和力的歌手，寄望《神奇之路》一曲，讓大家得到鼓舞及勵志訊息。

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