周潤發進軍荷里活第一句對白就出事　「跟住我嘅發展都節哀順變」

香港浸會大學今天（8月7日）舉行榮譽博士學位頒授典禮，香港巨星周潤發獲頒發榮譽人文博士學位，以表揚他的傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。典禮上發哥有跟大家分享入行多年的點滴，尤其由拍香港電影，拍到去荷里活再反攻內地市場，自命人生非常有趣，不過提到發展荷里活，發哥就以「節哀順變」來形容自己當時的事業。

周潤發獲浸會大學頒授榮譽人文博士學位。（官方相片）

周潤發獲浸大頒發榮譽博士 回想拍劇生涯︰見鄭裕玲多過見我阿媽

開槍多過一哥︰日開幾萬發子彈都有

周潤發1955年出生於香港南丫島，18歲考入電視台的藝員訓練班，從此開啟了他出類拔萃的演藝生涯。在感謝辭上，發哥提到1984年，開始接觸電影工業這所大學，當時因為有很多新浪潮導演出現，為行業注入不少新念頭。「感覺非常新鮮，是電視台導演未能給予的，對白唔使講咁多，電視台就一定要講好多對白。」而人生第一個轉捩不得不提《英雄本色》。「好幸運拍到吳宇森導演的《英雄本色》，打後的十年都是在槍林彈雨中渡過，我可以話我開過的子彈，係多過當時的一哥（警務處處長），一日開幾萬發都有。」

1986年的《英雄本色》，獲得空前成功，周潤發飾演的角色「Mark哥」深入人心，並首次贏得香港電影金像獎最佳男主角。（劇照）

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「不是電影有首映禮，我根本冇時間睇自己的作品」

自《英雄本色》後，發哥便片約一部接一部，短短十年間拍了多部經典，而且一直拍過不停完全冇休息過。「若不是電影有首映禮，我根本冇時間睇自己的作品。當時一日三組戲，記者問我點投入角色，我話唔理呀，去到片場一著件衫就識做戲。」去到1994年，發哥笑言自己又學人去「浸鹹水」。「我去到南加州讀電影大學，當時就辛苦囉，要讀『夜校』，因為唔識講英文。」

《英雄本色》的成功，令荷里活都對發哥感興趣，邀請他到荷里活拍戲。（《血仍未冷》劇照）

「第一部戲就節哀順變，咁死得啦」

兩年之後，1996年拍了第一部（荷里活）電影《血仍未冷》。「老規矩揸番槍，成套戲唔夠十句對白，我好記得第一句對白︰「My Condolences」（節哀順變）呢句對白通常要去「大酒店」（殯儀館）才會聽到。咁死得啦，第一部戲就節哀順變，所以我跟住在荷里活發展都係節哀順變。」雖然發展不如意，但發哥自言好好彩，於1999年，遇上李安導演，獲保薦去「北京電影大學」，拍了一部《臥虎藏龍》，一拍就拍到現在。

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回顧拍電影幾十年，我人生都幾得意，轉戰廣東話後，就去荷里活轉戰ABC，之後就去Zhi Chi Shi，都幾好玩。所以我覺得電影都是個幾有趣的行業。怎樣賦予我這份能力，可能是細個在鄉下，又可能因為每個角色的挑戰好大。當時因為要搵食，所以一定要付出百分之一百努力，你可以去到現場要人等你，現場幾百人幾千人等你，所以是逼出來。