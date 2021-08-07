周潤發獲浸大頒發榮譽博士　回想拍劇生涯︰見鄭裕玲多過見我阿媽

香港浸會大學今日（7/8）頒授榮譽博士，香港巨星周潤發獲頒授榮譽人文博士，以表揚其專業成就以及對全球電影的重要貢獻。發哥一身畢挺西裝，一頭白髮造型上台，相當有型。

周潤發獲浸會大學頒發榮譽博士。（官方相片）

今次並非發哥首次獲頒博士學位，發哥早於1999年獲香港演藝學院頒授榮譽院士，及後在2001年，獲香港城市大學頒授榮譽文學博士，今次是第三度獲頒榮譽學位。

獲頒博士學位後，周潤發即場發表感受，他先多謝浸會大學頒發這個博士學位給自己。「講到讀大學，我阿媽有遠見，60年代已經漂洋過海送我到香港讀一間香港社會大學，我當時得10歲。」發哥回想60年代香港社會好簡陋，他住在舊唐樓，一個地方住30人。「頭房是一家人，我就跟外婆、家姐、妹妹4個一齊瞓廳，中房又一家有8、7個人，走廊兩邊又有3張上下架床，居住環境好惡劣，對一個鄉下仔來講壓逼感好大。」所以發哥一有時間就會去戲院看工餘場。周潤發︰「5點半，前座兩毫子，後座4毫子，套戲講咩我唔知，只為咗歎冷氣。」

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周潤發︰見得最多係鄭裕玲

到70年代，發哥自言正式報讀邵逸夫爵士主辦的無綫大學，畢業後便不停拍戲，不停講對白。「由朝早06拍到26（凌晨兩點），出外景講對白，返到廠都是講對白，瞓緊覺都係講對白，9年來都係咁樣過。你問我拍過咩，我真係唔知。我見得最多的唔係我阿媽，係鄭裕玲，一化妝就見到佢，日日陪住我。」

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「多謝香港呢個地方賦予我好多智慧」

最後，發哥回顧自己拍電影的幾十年，都非常有趣，自言由廣東話去到荷里活轉戰ABC，之後就去中國內地講Zhi Chi Shi。能夠有這種適應能力，發哥相信是因為每個角色都好大挑戰。「當時因為要搵食，所以一定要付出百分之一百努力，你唔可以去到現場，要現場幾百人幾千人等你，這是逼出來。所以我要好多謝香港人給予我好多鼓勵、好多包容、好多愛，仲要多謝香港這個地方，賦予我很多智慧，好多patience（耐性），好多愛，所以我要喺呢度再次多謝香港人，香港這個地方，多謝各位。」