李連杰捲入92年娛樂圈槍殺案　文念中親歷其中︰老闆死時緊握雙拳

香港金像美指文念中，早前上組合廿四味的網上電台節目《24/7 TALK》，分享入行經過與多年來跟各大導演合作的經歷。早於1992年，在未正式當美術指導前，文念中有去過電影公司當發行工作，而當時就親身經歷了一宗轟動全港的娛樂圈槍擊，其電影公司老闆被兇徒於公司門口槍殺身亡。



文念中上節目回想自己的工作，無意間提及親身經歷92年，轟動全港的槍殺案。(影片截圖)

搶劫《家有囍事》菲林

1992年，香港娛樂圈出現黑社會入侵電影圈，先後發生過持槍到經理人公司搶演員，又有到菲林沖印公司搶走《家有囍事》的毛片等。而在劫走原片後一星期，娛樂圈號召300名藝人上街，舉行反黑大遊行，希望警方正視問題。

當時有黑社會搶劫《家有囍事》菲林，打劫唔係要錢，要菲林！（影片截圖）

不過大遊行並冇嚇退黑社會，3個月後，1992年的4月16日，更發生轟動一時的娛圈槍殺案，當時的富藝電影公司老闆蔡子明，在尖沙咀辦公室門外被人槍殺，而身兼李連杰經理人的他，就在被殺前十數小時，正跟李連杰談論電影《新龍門客棧》的拍摄事宜，更長達４小時。

李連杰憑《黃飛鴻》，令自己成為一隻會生金蛋的雞。(劇照)

文念中聽見槍聲︰「以為電箱爆炸」

文念中回想事發當日，正在該公司擔任發行職員。「突然聽到數下『碰碰』聲，起初還以為是電箱爆炸。當在門口正在影印的財務經理，發現自己件衫穿了個窿。當時大家好驚，話要打畀老闆，老闆的司機接電話，說他剛剛上公司。然後大家都好驚，同事間就叫了我行出去睇，我離遠已經見到有對腳攤在地上，再開門一看，證實是老闆。他當時雙手還緊握拳頭，身後的血如電影般慢慢滲出來。」於是大家立即報警，結果10分鐘後證實已死，而單案至今仍是一宗懸案捉不到兇徒。

戲中演保鑣，現實中就要9位警察保護自己。(《中南海保鑣》劇照)

9個警察片場保護李連杰

這宗轟動一時的案件，多年來李連杰接受內地節目《楊瀾訪談錄》時都有重提。事源當時的李連杰，拍下《黃飛鴻》系列及《笑傲江湖之東方不敗》，以古裝動作扭轉黑幫電影雄霸多年的市場，成為票房靈藥，在大家眼中他是生金蛋的雞，於是成為電影公司的搶奪人物。

李連杰曾憶說：「當時我拍攝《中南海保鑣》，因為市面上仍很混亂，拍攝時警方安排了9位香港驚察保護自己，這是很諷刺的，我身邊有9位警察當保鑣，但我在戲中就是當保鑣，去保護別人，這是很諷刺的年代，連幫我駕車的，煮飯的人身邊都有警察，就是動亂到這種程度。」

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李連杰︰新冒起的沒有規則

在訪問中，李連杰覺得事件不是大幫派做的。「他們本身有自己的遊戲規則，相反是一些新冒起的幫派沒有規則。其實那幾年江湖上死了不少人，你翻開香港電影歷史便看到，我覺得蠻可惜，沒有人清楚真正的原因。但在這時候我是最堅強的時候，我試圖尋找任何的生存空間，他說話一句話我是永遠記得，大家要的是蛋，不會殺了你的雞，就是這樣我決定自己出來開公司做。」

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