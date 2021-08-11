《奪冠》陳可辛歎女排失利情節一樣熱血　「好睇但一世都冇得拍」

香港電影編劇家協會公布2020年度推薦劇本名單，其中張驥的《奪冠》贏得推薦劇本獎，導演陳可辛（Peter）代為出席頒獎禮及接受陳詠燊的直播訪問。回想拍攝過程，陳可辛克服不少困難，例如戲中三場賽事有一場講到中國要輸給美國，體育部就有建議何不拍3場勝仗？而講到今屆奧運中國女排失利，陳可辛坦言從電影角度看，這個情節最具戲劇性，更值得拍。「當然我覺得這情節一世都冇得拍。」陳可辛說。



陳可辛代編劇張驥接受香港電影編劇定協會頒發推薦劇本獎，並接受陳詠燊訪問。（影片截圖）

「體育局當然想拍3場都係贏」

談到籌拍《奪冠》，陳可辛最關心是怎樣拍才不至成為「朗平傳」，雖然朗平在中國女排歷史上是舉足輕重，但這是一項團體比賽，太注重朗平會對「中國女排」不公平，所以戲中有出現黃渤飾演的教練角色，起中和作用。不過電影開鏡時，縱使未發生中美貿易，但已經有人提議不要拍中國輸畀美國隊哪一場。「體育局當然想拍3場都係贏，不過最終都獲電影局批准不用更改。」

《奪冠》以3場賽事貫穿中國女排的發展史。（電影劇照）

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除了體育局，電影出街後，都有觀眾問點解唔拍中國隊在雅典奧運，戰勝俄羅斯那一場，那場賽事非常精彩。陳可辛︰「我知場波好睇，但而家是拍電影，要講劇情，其實從電影角度看，今屆奧運賽事更好睇，朗平臨退休最後一次帶隊，在疫情下艱苦訓練一年，但最終國家隊連輸三場，輸晒之後又贏番兩場，而這兩場是無需要贏的都贏埋，幾好睇，這才是電影！當然我覺得這種情節，一世都冇得拍。」Peter又坦言自己不是運動迷，因為拍《奪冠》認識了部分國家隊成員，大家就像家人一樣，所以今屆特別追看所有賽事，好似看家人落場一樣肉緊。

陳可辛提到自己不愛做運動，所以《奪冠》的排球情節要靠同事監察。（影片截圖）

訪問又提到，香港電影未來何去何從？在眼前似乎是一條絕路，但陳可辛反而一臉樂觀︰「香港已經死到冇得再死，電影去到變成完全冇商業價值時，就會有轉變。置誅死地而後生，才會出現一班有火的年輕電影人，以前拍戲有很多限制，拍不出自己的作品，現在是要你拍出自己的作品。」陳可辛又明言，一個700萬人口的城市，根本養活不到一個電影行業，但近年又出現好些演員及工作人員，肯為電影近乎不收片酬接拍，這就是電影人那團火。