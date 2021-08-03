郎平教練｜中國女排無緣衛冕淚灑道別　《奪冠》拍出早受傷患困擾

中國女排在今屆2020東京奧運女子排球比賽中提早出局無緣衛冕金牌得主，不過在8月2日最後一輪分組賽中，以3 ：0輕取阿根廷，以最後一場勝仗作為告別主教練郎平的送別禮。



中國女排提早出局。（Getty Images）

郎平頸部以下地方無一健全

有看過《奪冠》（前名：《中國女排》）都知道郎平一代是吃苦長大的，練習中同一個動作做千次萬次，只為了不讓球跌在自己場區中，更是為了狠狠地將球扣殺在對手的場區。日積月累下來，身體增添了不少傷患，郎平12歲開始練排球，由於長期跳起扣殺、攔網令她膝蓋承受巨大的壓力和衝擊，膝蓋軟骨遭受嚴重磨損，出現軟骨腫脹、侵蝕、破碎、脫落。

《奪冠》還原了漳州集訓館。（《奪冠》劇照）

郎平25歲時膝蓋磨損程度達70歲老人

所以在郎平25歲退役時，她的膝蓋磨損程度達70歲老人家的程度。在她所受的十數次手術中，有七次就是針對膝關節，主要是清理好膝關節軟骨碎片。據她本人曾提及︰「多次膝蓋手術後，幾乎整個髕骨軟骨都沒有了，不能進行劇烈運動，否則就會骨頭碰骨頭是非常疼的。」另外郎平的身體都落下了不少問題，如腰椎、頸椎都有問題，在電影《奪冠》中，都有拍出郎平頸以下都沒一個地方是完好的，連駕駛泊車都是用殘疾人士的車位。

1984年奧運會中國以3:1戰勝美國，中國選手郎平、楊曉君和楊鍚蘭。（VCG）

《奪冠》由鞏俐飾演郎平教練。（《奪冠》劇照）

郎平多次帶領國家隊取得好成績

郎平曾兩度助中國女排從低谷重回頂峯，1995年擔任中國女排主教練，率領中國女排勇奪1996年亞特蘭大奧運冠軍、1998年世界排球錦標賽亞軍；2016年重返國家隊執教，帶領中國女排在2016年巴西奧運上贏得奧運冠軍；2015及2019年均贏得女排世界杯冠軍。事實上在郎平早在巴西奧運後已心生退意，只是捨不得一班由她親手發掘的「女兒」，所以才繼續堅持下去。據知郎平連走路都有些不平衡的跡象，腰部要戴上厚厚的護具，加上她不能長時間站立，在漳州集訓館中還有一張專為郎平身高定制的椅子。

郎平曾需要被扶着。（VCG）

《奪冠》（前名：《中國女排》）重現多場經典大戰。（電影劇照）

中國女排提早出局 郎平向中國球迷致歉

中國女排今屆無緣晉級進入8強，創下了歷來最差成績，外界有指主力朱婷受手腕傷勢影響，成為今次成績差劣的主因，對此郎平向中國球迷道歉，指問題可能是「我們教練的工作沒做好」，一把將責任攬在自己身上，更有哽咽落淚講到「我們感到非常意外，說明我的工作做不好，做不夠」。再向球迷致歉「想跟他們說一聲對不起。對我們有這麼大希望。以前這麼努力訓練，跟成績都是正比」。

郎平是世界上分別以球員和教練身分獲得奧運女排金牌第一人。 （新華社）

郎平：留點遺憾更好吧

事實上郎平今年61歲，在她重新執教的8年間一直帶領付着中國女排往前衝，亦未有正式好好休息，今次中國女排提早出局，中國對阿根廷亦成為了她作為主教練的告別作，賽後一眾球員都向這位教練員媽媽90度鞠躬致謝，不捨地淚灑球場。郎平對此表示是有點遺憾，不過「可能留點遺憾更好吧，讓年輕人更有夢想，更有渴望，去追求下一個目標」。

中國女排在賽後向郎平90度鞠躬致謝。（新華社）

郎平卸任望女排在巴黎奧運一展身手

郎平對於終於退下來休息都有提及：「我們有很多年輕的優秀教練，應該讓他們帶領新的中國女排往前衝。」而且感謝已經等了她很久的家人，感謝讓她投身排球事業，接下來會趕緊返回家庭中享受美好時光」。未來會邊休息邊做「輕鬆的事情」，如做國際排球運動推廣工作。最後更有祝願中國女排安好，加油備戰巴黎奧運，「我們的隊員都在不斷成長，希望她們不要太快忘記本屆奧運會的經歷。巴黎奧運會在 3 年後便會舉辦，希望一眾隊員屆時可以一展身手。」

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