張文傑專訪｜由替身武指轉做幕前　咬緊牙關轉型︰捱過兩年零收入

電影《怒火》票房大收，謝霆鋒的大反派演出令人眼前一亮，連帶其身後的好兄弟都成焦點，其中最兇狠最叫人看得心寒的有張文傑（German）飾演的「爆珠」。有人記得他在其他動作片出現過，又記得他在劇集《地產仔》演過鄧少，正當大家努力勾起記憶，他為姜濤肥仔拍的《特務肥姜2.0》MV正式出街，那位爆肌大佬瞬間再成為話題。



以為是新晉演員，其實35歲的German早在20年前已經入行，3歲學雜耍的他，跟隨當動作指導的爸爸做助理武指，一直在演員背後默默耕耘，直至有日想跨前一步走向幕前當演員，以為咬緊牙關捱幾年便順風順水，結果一咬就十年，牙血都出埋都是搵朝唔得晚，「點解做這麼多年都如是，自己身手係咪真係咁渣？」說到這裡，淚水也不禁湧出。



服裝：DEGAIA

場地：太古坊 CRW Airsoft

擅演動作片的German，拿起槍來份外似樣，不過他本人就甚少打War Game。「被子彈打到好痛呀！」真係估佢唔到。（劉智源 攝）

German在《怒火》中飾演悍匪，令人心寒的眼神加不少分。（《怒火》劇照）

想肥仔變成下個洪金寶

張文傑近日在電影《怒火》飾演悍匪，黝黑膚色加兇惡表情，令人留下深刻印象，而對他來說，最難忘是導演陳木勝要他剪短髮。「好耐未試過剪短髮，但導演想出來效果更好，於是我照做。」German亦非常感謝已故的陳木勝對他的信任，甚至是他的意見也非常上心。「對於角色有些舉動、言談、坐姿等，我們有時都會有少少建議，導演未必一一接納但都會細聽，好尊重大家。」

很多人因為《特務肥姜2.0》MV留意到張文傑，事實上他早已入行20年，屬前輩。難怪問到今次合作，他都一副前輩口吻︰「一直好想跟這些後輩合作。」（ＭＶ截圖）

縱使《怒火》多人看，但更多人談論的，必然是German在姜濤及肥仔《特務肥姜2.0》MV的演出，今次他更兼任動作指導。問到兩位的演出如何，German就是一句接一句的滿意。「見到肥仔，就認定要令他成為第二個洪金寶，他身手靈活是有潛質，不過就太好人，對打時經常留手，有機會拍多些動作片應該會好好多。」至於姜濤，German就只有一個字︰型！「他是聰明的，有一下向後開槍，我只是做了一次他已捉得緊個擺位和節奏，是天生食這行飯。我一直都想跟這班年輕人合作，覺得他們好有火。」

13、4歲就做《東華》「白老鼠」

張文傑爸爸是動作指導張孝慈，你未必聽過的名字，但兒時看的TVB台慶或歡樂滿東華的藝人驚險表演，很多時都出自張爸爸的意念。而當時13、4歲的張文傑，便跟隨爸爸充當助理指導，所有動作身先士卒做個示範畀大家睇，求個信心保個安心。「試過有次外地演出，爸爸想到用拔罐方式拔起個人，於是我就成了白老鼠，全身都是拔罐，但最後都要出些點子才成事。」

想起當日兩年間零工作，German都已經忘了是怎樣捱過。「太多這些日子，都忘記了。」（劉智源 攝）

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後來雜耍表演不再吸引，張文傑自己出外闖，第一個靠自己爭取到的工作是在周年巡演上扮鹹蛋超人，雖然件衫又窄又焗，抖氣位更只得幾個小孔，但這份工作能為他帶來過萬收入，十分滿足。「由因為這次輕輕鬆鬆就賺到錢，令我誤以為這一行賺錢很容易，於是決心入電影圈。」只是他沒意料到他踏足時已經是90年代尾，一個最輝煌的工業正步入黃昏期。「之後真係冇舒服過，每個月都掹掹緊地捱過。連帶我入行的爸爸，都有叫我考慮是否做下去。」

扮要操肌節食減少應酬

日子不易捱都捱了十數年，以為German會夢醒？殊不知他發更大的夢，要當幕前，正因為儲了十幾年經驗，覺得自己有身手有演技，大可以再行前一步，然後便下一個決定，暫不當武指，不當替身，只接幕前演員工作。「這一行說很大不是，很小又不是，但行內人一定會記得你張文傑嘛！當武師的，今次找他用武師價錢便可，為何要待他是演員？」

影帝張家輝當年為改變戲路，減少接拍喜劇，改投杜琪峯、林超賢懷抱，縱使是小角色少對白都沒所謂，只要有發揮便接。偶然拍兩部王晶的喜劇捱住，生活還算過得去，但German是將自己唯一賺錢本錢都自斷，來得更絕。「那段時間真的非常難捱，足足有兩年多沒有工作，現在想起都不知怎樣可生活……」說到這裏German經已眼紅紅，「我自覺事業是不夠運氣，點解做這麼多年都是這樣，是否身手那麼不濟？但又好幸運地，身邊有班朋友支持我，冇錢食飯，冇錢交租時，會支持我撐我，不是一年兩年，是十年。」

German都已忘了自己是怎樣捱過這段日子，只記得為省錢不去應酬，往往以操肌練大隻為推搪理由。「成日話冇錢食飯唔去，冇人信，會話你誇張，但只要我話近期要操肌要控制飲食，大家便不會逼我，這個理由好好。」

能加盟天下一旗下，最方便是給予人信心，可以放心選用。「新人未有作品予人看，就要靠公司的誠信。」（劉智源 攝）

古天樂對YouTube片都講究

捱過好一段日子，經黑哥姜皓文介紹下簽了天下一為旗下藝人，而有了這排頭，工作上順利不少。「我會說是多一份保障，因為行內是否找你演出，未必是建基於你的能力，而是你的誠信，會否做到劇組要求，找你來演有甚麼保障？背後有沒有公司支持，所以簽了公司後就好似有人認可了。」

數年前簽約天下一，German跟古天樂才正式認識。（網上圖片）

雖然German在簽約前，都未見過古天樂，都是事後才認識，但講起這位老闆，他便讚口不絕。「可能我未在外面打工，點解這個老闆可以這麼好人。」前年因為疫情未有工作，公司建議German拍些YouTube片教大家做運動，而這些片事前都要給老闆過目。「我好記得發送給他後，便去沖涼，沖涼後一開電話，不得了，有幾個老闆的未接來電，當時已經凌晨4點多。我立即回電他，原來他想跟我認真分析條片，說我的動作太難，可以這樣改改，某些搞笑位幾好可保留……這不是電影啊！只是YouTube片教人做運動，他都非常上心，你說這個人是否傻了？你有幾千萬生意，不如快點去休息吧，不要花時間幫我研究YouTube片，他就是這樣一個人，多忙都記得你，記得跟你傾過甚麼，記得我遇到甚麼問題，解決與否？好厲害。」