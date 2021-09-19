《梅艷芳》重現80年代舊香港景色　導演梁樂民︰整個海傍景都係CG

由《寒戰》系列導演梁樂民執導的傳記式電影《梅艷芳》，鐵定於11月12正式公映。電影早前公開國際版預告，釋出更多王丹妮扮演梅姐的畫面，神似度再叫人感動，對白的唏噓更叫人感觸。而預告另一亮眼點是重構了不少80年代的景緻，包括已拆卸的利舞臺、已變得面目全非的彌敦道及尖東海傍，所以畫面都暗暗地令人燃起心中那份憶記。《香港01》就住這幾幕動人畫面，訪問了導演梁樂民，拆解當中的心思。



預告率先展現80年代的利舞臺，對年輕一輩而言，未必知自己行緊的UNIQLO前身是香港樂壇的聖殿。（《梅艷芳》預告截圖）

梅艷芳贏得新秀冠軍，為雜誌影封面。(《梅艷芳》預告截圖)

梅姐於利舞臺奪首屆新秀冠軍

由於梅姐的故事發生主要發生在60至90年代，很多地方都經已有重大變遷甚至遭拆卸，例如小朋友時期與姐姐梅愛芳登台的荔園，18歲參加第一屆新秀歌唱比賽奪冠的利舞臺，要重現歷史就要重建這些歷史建築。導演梁樂民感謝老闆江志強先生給予充裕的資源去拍攝，重現一幕幕經典。梁樂民︰「在7、80年代，未有紅館舉行演唱會前，利舞臺是一線歌手殿堂級的表演場地，而梅艷芳就在這地方奪得第一屆新秀冠軍。」這個夢想的源頭，實在值得花時間和心水去重構，令場面更具說服力。

由利舞臺、街道、車輛到招牌，都跟足當年陳設。（官方圖片）

電影也有重現梅姐80年代的演唱會盛況。（《梅艷芳》預告截圖）

「我對彌敦道裕華印象好深」

導演梁樂民於九龍區長大，對於九龍區的景緻有份特別情感，於是在電影也特意重構出80年代的彌敦道，襯托梅姐未紅前走歌廳獻唱的歷史。據導演透露，劇組原先有想過拍灣仔駱克道酒吧街，但單一的街頭，單向的舖面，未必有彌敦道與佐敦道交界那種繁榮震撼，視覺上欠魅力，而且根據資料搜集所知，當年彌敦道佐敦道一帶都有好多歌廳，故事在這裡發生亦相當合理，所以選擇了這位置進行電腦重構。梁樂民︰「我好有印象裕華國貨及妙麗中心那個地方，由細到大都不時會經過，那份情意結令我好想將他們重構出來。」

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而最後一個重構點就是尖東海傍，雖然現時仍然在，不過兩岸的建築，甚至海傍的扶手位都已經大不同。「與其去到現場拍完再做後期，倒不如重新建構，我們索性用綠幕圍住拍，亦叫道具做了當年的扶手位，慢慢將80年代的海傍位置重現眼前。知道大家喜歡這些場面，非常高興，其實做電腦CG最怕是被人看穿你用了，能夠暗暗地印在大家心中就是最好。」