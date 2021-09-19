變形金剛：殲滅世紀｜香港取景被「收陀地」　飲舒化奶成永恆笑柄

「明珠930」今晚（19日）的片單是《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction），雖然口碑不佳，但當年大收逾11億美元（約85.8億港元），成為年度全球票房冠軍。電影的重頭戲在香港發生，當年劇組拉大隊來港拍攝，逗留了3星期時間，難得有荷里活大製作到香港取景，本來是好事一樁，但想不到劇組兩度遭遇「收陀地」，被指影衰香港！

《變形金剛：殲滅世紀》來港拍攝期間多災多難。（電影截圖）

片末大戰於香港取景，劇組到鰂魚涌進行第一天拍攝時，被3名男子勒索要「保護費」10萬元，根據導演米高比爾（Michael Bay）的說法，涉案男子威脅劇組，若不付錢就播放高聲量音樂騷擾拍攝，以及用磚頭襲擊工作人員。劇組報警求助，15名警員隨即到場，準備採取行動時遭對方反抗，混亂中導演及三名警員受傷。

雖然兩度發生「收陀地」事件，但《變形金剛：殲滅世紀》仍於香港舉行世界首映禮。（Getty Images）

相隔數日，劇組移師土瓜灣取景，竟再度遇上惡霸「收陀地」，4名大漢向工作人員勒索金錢，警方到場後拘捕其中一人，另外三人就逃之夭夭。勒索事件震驚國際，不少網民認為事件令香港蒙羞，不過米高比爾就大方表示未受影響，仲大讚「香港人好好」。

呢一幕真係笑一世。（電影截圖）

《變形金剛：殲滅世紀》戲裡戲外都有不少趣聞，其中一幕最令觀眾深刻的，並非刺激的動作場面，而是男星Stanley Tucci大飲「舒化奶」的畫面。電影中出現不少植入式廣告，但Stanley Tucci飲奶一幕就最突兀，稱不上是植入式，而是直接賣廣告，直到現在講起《變形金剛：殲滅世紀》，不少影迷第一個反應都是Stanley Tucci飲「舒化奶」。