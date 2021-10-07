經典三級系列《蜜桃成熟時》女主角去晒邊？　僅剩李麗珍「生還」

《蜜桃成熟時》稱得上是港產三級片界Icon，第一代李麗珍首次裸露演出，成功吸納1200萬票房，才會有三部續作誕生。而最後一部《蜜桃成熟時33D》已是十年前上映，究竟歷代女主角近況如何？原來四人之中，僅餘李麗珍仍在演藝圈「生還」！

李麗珍的版本始終係最成功。（電影截圖）

四集《蜜桃成熟時》當然以李麗珍主演的第一集最經典，本來以玉女形象見稱的她，為求轉型而放手一脫，全裸演出哄動全港，雖然連拍三部三級片，但李麗珍未有因此形象下滑，至今仍活躍於影圈，最近更憑《濁水漂流》獲提名金馬獎最佳女配角。

重溫《蜜桃成熟時》李麗珍經典演出

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第二集女主角是來自台灣的鍾真（現已改名為鍾甄），當年她獲王晶睇中來港拍戲，出道作就是三級片《蜜桃成熟時1997》，還未夠18歲的她已三點盡露演出。雖然收穫不少名氣，但鍾真未有大紅大紫，連續拍了《玉蒲團Ⅲ官人我要》及《玉女聊齋》等三級片，亦參演《強姦2制服誘惑》及《猛鬼卡拉OK》等電影，90年代尾就返回台灣發展，未幾便消失演藝圈，有指她已於2006年跟圈外人結婚。

鍾真於90年代尾返回台灣後，事業發展仍然沒起息，未幾更完全消失演藝圈。（影片截圖）

鍾真一出道就三點盡露演出，曾哄動一時。（電影海報）

第三集《蜜桃成熟時3之蜜桃仙子》是四部片中人氣最低的，女主角芳正來自台灣，關於她的資料不多，而她亦再無第二部電影作品，無聲無息地消失。

《蜜桃成熟時3之蜜桃仙子》的芳正人氣最低。（電影海報）

吳晴晴當年性感現身宣傳《蜜桃成熟時33D》。（視覺中國）

而第四集《蜜桃成熟時33D》的出現就要多得《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，當年後者大收逾4000萬港元，創港產三級片票房歷史，《蜜桃成熟時33D》承勢於同年10月誕生，找來內地女演員吳晴晴擔正，仲重金禮騁日本成人電影明星吉沢明步與加滕鷹加盟，可是無助票房。而吳晴晴往後只拍了一部《制服》就淡出，有指她已嫁人，並於轉行於北京朝陽區經營美甲店。