《烈火戰車》錢嘉樂被捲車底大難不死？　身受重創下飲水即奪命

1995年的電影《烈火戰車》，由爾冬陞執導，劉德華、梁詠琪、錢嘉樂主演，基於《天若有情》效應，當年劉德華再與電單車結片緣，立即掀起迴響，加上當時的影壇新星梁詠琪，新鮮感十足，安排在聖誕大檔次上映，口碑不絕，票房大收$3,300萬。電影成為劉德華其中一部經典，不過要數全片最經典一幕不是劉德華炒車受傷還是最後勝出，而是錢嘉樂飾演好友嘉樂撞車死一幕，相當悲壯，堪稱港產片一個經典死亡場面。



當年梁詠琪是影壇新寵，出道不久便跟劉德華、周星馳等巨星合作。（《烈火戰車》影片截圖）

劉德華在戲中飾演阿祖，是名熱愛賽車的青年，父親Paul叔（秦沛 飾）因經營電單車生意，經常組隊去澳門出賽。阿祖都鍾意賽車，但他更鍾情賽街車，技術之高更可揮低老竇旗下的冠軍車手。

劉德華賽車世家轉戰街車

直至從英國回來的年青車手David（吳大維 飾）出現，他成為Paul叔旗下王牌車手。一次公路賽車意外，阿祖失事受重傷，昏迷10日後自此對賽車產生恐懼。嘉樂身為好友，為令他重拾信心，於是替他強出頭，要用電單車去跟駕私家車的David鬥，結果失控被捲入貨車底身亡。

錢嘉樂一直配服劉德華，在圍內排名甘心只排第二。（《烈火戰車》影片截圖）

錢嘉樂相當衝動，要戰勝宿敵以增強劉德華的自信。（《烈火戰車》影片截圖）

這一幕最令人刻骨銘心，是錢嘉樂被捲入車底後，爬出來時有過一番語無倫次，起初以為冇事執身彩，然後他覺得口渴要飲水，最後一飲便噴血身亡。成場戲極有張力，最終都是難逃一死。不過更多觀眾想問，點解撞完車會覺得口渴？又是否一喝就會噴血而死？

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身體受重創口渴是生理反應

原來口渴是當身體受到嚴重衝擊後， 一個正常的生理反應。身體在受到較大創傷後，會立即大量分泌大量腎上腺素，會造成四肢肌肉、皮膚及非重要器官的血管收縮，目的是將體內的血液集中流向心臟及腦部等重要部位，以保護重要臟官運作，而這個反應會令身體部分器官出現缺血現象，令大腦發出補充水分的指令，故傷者會有口渴的感覺。

不過在這刻，因為身體大量失血，血液藏量已減少，若此時再喝下大量的水，會减少血液的濃度變相稀釋體內血液，造成血液中細胞比例變化，可以會產生大大小小的病變，輕則加重傷勢，重則導致死亡。雖然戲中錢嘉樂的死與飲水沒有直接關係，因為他本身已身受重傷而自己不知道。但對於嚴重受創的傷者，絕不能突然喝下太多水，極其量只可濕潤其口腔及嘴唇便是，以免會出現以上的反效果。