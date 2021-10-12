《猛鬼3寶》夥新演員拍恐怖喜劇　七師傅預告「閃電鞭」後有新招

驚慄喜劇《猛鬼3寶》，由本地製作出品及製作，天下一出品及發行，台前幕後都以全新班底製作，包括新晉導演黄鐦執導及編劇，《金都》導演黃綺琳編劇，拍出三個單元故事。演員方面有林千渟（前名：林婷）、林家熙（Locker）、凌文龍、鍾雪瑩、蘇皓兒（Chloe）、岑珈其、周祉君、蘇致豪（豪哥）、許賢、郭奕芯、徐浩昌（肥腸）等，更特別請來七仙羽師傅演出「師傅」一角，師傅仲預告繼「七連閃電鞭」後，會有新招耍出。

電影起用全新演員，予大家新鮮感。（官方相片）

電影日前於上水一片場進行開鏡拜神，當日壓軸現身的七師傅更親自作法，唸唸有詞的進行拜神儀式，她的出現甚受年輕演員歡迎，Locker及郭奕芯等紛紛場趁機跟她自拍，逗得七師傅非常開心：「師傅普渡眾生，來者不拒！」七師傅表示開心參與今次拍攝，與一眾新演員合作聚首是緣份，希望可以互相學習，她又說：「之前七連閃電鞭受歡迎，好多人追睇，我睇到時（拍攝）有咩元素同創意俾大家欣賞，好多時都係突然有諗法。」

多位「試當真」成員現身《猛鬼3寶》 林千渟踢爆Locker希望與自己有感情線。（官方相片）

網上爆紅頻道《試當真》成員Locker、許賢、豪哥及珈其等皆有參與電影演出，Locker與林千渟已是第二次電影合作，私底下非常熟稔，接受訪問時二人老友鬼鬼，千渟踢爆Locker希望與自己有愛情戲份，但Locker當場否認。談到將與七師傅有不少對手戲，二人異口同聲表示期待，Locker會否與七師傅在戲中齊齊大耍「七連閃電鞭」？他笑言：「可以呀，睇下大家想唔想睇囉，可能大家喺戲入面會有新嘢呢！」而千渟則表示：「之前睇完七師傅綜藝都好想同佢合作，之後經理人就話呢套戲有機會，超開心。」

七仙羽跟「八鮮乳」郭奕芯繼節目後，在電影上再聚首。（官方相片）

至於凌文龍與珈其、肥腸及鍾雪瑩等同屬演出「猛鬼監獄」單元，凌文龍表示：「其實呢部係有趣喜劇，我好怕睇鬼片，如果係純鬼片我未必會拍，但係喜劇可以帶到歡樂，可以去嘗試。」談到拍攝鬼片的準備，肥腸謂最緊要夠精神，珈其則表示做足儀式以表尊重。周祉君與Chloe 是第二次合作，剛巧題材也是與靈異有關。

而許賢及豪哥談到拍攝鬼片的開工準備，坦言儀式習俗會做足，許賢：「我地平時網片都會拍死人情節，有俾利是，習俗都做開。」豪哥在旁聞言即笑說：「不過平時流流地，利是用Payme。」（官方相片）