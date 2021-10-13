《喜歡妳是妳》兩度加推優先場照樣秒爆　導演楊潮凱︰受寵若驚

《第18屆香港亞洲電影節》將於10月27日至11月14日舉行，除早前公布《12日》及《馬達‧蓮娜》成為開幕電影，由吳詠珊、楊潮凱執導，談善言、楊偲泳（Renci）、歐錦棠、韋家雄等主演的電影《喜歡妳是妳》，都將於電影節內首度公映。原定場次在開賣當日短短幾分鐘便賣晒，隨後電影公司兩度加推優先場同樣火速售罄，令導演之一的楊潮凱喜出望外，接受《香港01》訪問時也表示受寵若驚，「我會盡量出席所有優先場，同各位影迷見面傾偈。」

電影在香港亞洲電影節率先放映，兩場都在數分鐘內沽清，連導演楊潮凱都意想不到。（《喜歡妳是妳》海報）

對於電影兩度加推依然火速售罄，導演楊潮凱接受《香港01》訪問，坦言事前想不到反應這麼熱烈。「起初還擔心會否滯銷。原先在香港亞洲電影節有兩場放映，開賣當日幾分鐘便賣晒，我都估唔到。然後開始有不少人在電影官方或我的IG留言，聲稱買不到飛，於是跟電影公司傾加開一場，推出當日又立即賣晒，然後再加推兩場都一樣賣晒，我真係受寵若驚。」

連同電影節場次，所有加推場次都一票難求。

影迷熱烈反應，楊潮凱最希望可以再加推多些優先場，回饋大家。「幾場優先場的售票反應，的確令我和吳詠珊導演及團隊朋友信心加強，始終我是第一次做電影導演，邊做邊學，希望大家多多包涵，希望大家支持新導演支持香港電影。我答應大家，只要冇工作在身，我定必每場優先場都現身，答謝大家支持。」

首次做電影導演的楊潮凱，坦言邊學邊做，希望大家多多支持。（葉志明攝）

雖然優先場場次有限一票難求，不過楊潮凱都向大家派定心丸。「電影暫定11月尾上畫，到時大家都要鼎力支持。兩位女主角談善言、楊偲泳演得好用心，非常好，特別是最後結局及浴室兩場戲，兩位付出不少，這兩場戲我每次做後期重看都依然感動。另外我都邀請了幾位久未在大銀幕露面的演員客串演出，暫時賣個關子，但大家見到時都會好開心。」