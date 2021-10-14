傳陳卓賢Ian接拍電影《死屍死時四十四》　仲有《大叔》演員陣容

男子組合MIRROR今年人氣當旺，廣告愈拍愈多。而不少電影公司都看中他們的吸金能力，紛紛洽商開戲，希望將吸金力轉化為票房。繼盧瀚霆（Anson Lo）拍下《假冒女團》、姜濤、柳應廷參與彭秀惠導演的《呀媽有咗第二個》、呂爵安（Edan）都與鄭中基、吳君如拍賀歲片《闔家辣》後，今次到陳卓賢（Ian）。

Ian一直都以音樂發展為主，期間拍過劇集《男排女將》。（梁碧玲 攝）

據最新公布的電影發展基金計劃，有５部電影獲得融資，其中已經拍竣，吳君如監製，鄭晉軒執導的《闔家辣》都有份，而該片就由鄭中基、梁詠琪、呂爵安與吳君如主演，於來年賀歲檔大戰黃子華的《飯戲攻心》。

Edan有份主演的賀歲片《闔家辣》已於7月中殺青。（影片擷圖）

至於另一獲批的電影，就有部驚慄喜劇《死屍死時四十四》，公布的監製為錢小蕙，導演何爵天早前已拍下《正義迴廊》，由翁子光監製，林海峰、蘇玉華主演。至於新作列出的演員陣容就有黃又南與陳卓賢（Ian），如果熟實，這將會是Ian第一部電影。而戲中其他演員，仲有來自電視劇《大叔的愛》的平哥（楊偉倫）。不過Ian在粉絲的TG 群組就以「not true」作回應，未知是否仍未落實不便透露。

據資料顯示，在《大叔的愛》飾演平哥的楊偉倫，都會參與一角。(劇照)

其他獲批融資的還包括︰鄧漢強監製的《失衡空間II》，由許學文、黃健文與黃千殷合導，朱鑑然、張繼聰、吳肇軒、鄧麗欣、林嘉欣與蔡思韵主演。另一部又是驚慄電影《邪魔歪道》，由前銀河映像要員丁雲山，夥拍Joey O’Bryan及李燈旭監製，黎震龍執導，演員待定。最後一部是鄧維弼監製、梁國輝執導的《觸電》，天下一出品，由姜皓文及陳穎欣（Yanny）主演。

陳卓賢準備好隨時代言內褲 盧慧敏生日Ian甜笑回應︰送咗祝福