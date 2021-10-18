《喜劇之王》「露體」童星近況曝光？　由肥仔進化成花美男

電影《喜劇之王》的成功，除了周星馳、張栢芝、莫文蔚及吳孟達等一眾主演表現出色外，配角與其他小人物的精彩演出亦功不可沒，而戲中一名小男孩雖然只出現過幾個鏡頭，但因為全裸上陣兼被星爺彈下體，足以讓影迷留下深刻印象，而近日網上流傳這位童星的近況，當日的肥仔竟然進化成花美男？

《喜劇之王》星爺與裸體小童星的互動令觀眾留下深刻印象。（電影截圖）

據悉，這位童星叫張紅攀，來自貴州，當年拍攝《喜劇之王》時只有兩歲，戲中全程裸體演出，雖然沒有對白純粹行行企企，但因為樣子趣怪而吸引觀眾視線，被星爺彈下體的畫更成為網民至今不時回帶的材料。而今年已二十幾歲的張紅攀已改頭換面，皮膚變得白皙，有幾分花美男的味道。

重溫《喜劇之王》童星精彩演出

+ 3

點擊下圖睇童星長大後的樣子

+ 8

不過翻查資料，網上流傳是《喜劇之王》童星本人的張紅攀於1999年出生，而電影於1999年2月上映，張紅攀還未出生，而且他本人在微博亦沒有列明演出過《喜劇之王》，如此受觀眾歡迎的演出，相信他不會不承認。值得留意的是，張紅攀曾於2014年參加一個名為《喜劇之王》的電視選秀節目，未知是否網民擺烏龍誤認他就是《喜劇之王》的童星。雖然好可能認錯人，但張紅攀因此而成為網絡紅人，微博粉絲仲高達300萬，也屬好事一件。