【月光光殺清光】電影4個冷知識　40年前「尖叫女王」再戰殺人魔

經典恐怖電影《月光光心慌慌》（Halloween）在1978年上映，之後還推出過9部續作。然而直到2018年，即《月光光心慌慌》上映40周年，電影公司宣布推出全新續集電影《月光光心慌慌》（Halloween），而當時這集的內容還摒棄了過去9集的枝節，是40年前原版的正宗續集電影。事隔3年，《月光光心慌慌》的第二部曲《月光光殺清光》（Halloween Kills）終於在香港上映，如今讓大家重溫入場前需要注意的事。



《月光光心慌慌》的第二部曲《月光光殺清光》將在10月21日香港上映。（《月光光殺清光》劇照）

承接1978年原版的《月光光心慌慌》三部曲

在2018年，導演David Gordon Green執導的《月光光心慌慌》，是直接承接1978年首部原版電影故事的正式續集，當時更找來原班演員Jamie Lee Curtis回歸演出，向面具殺手米高麥爾斯報仇雪恨。電影最後全球大收超過2.5億美元收入，成為這個橫跨40年的長壽驚慄系列中票房最高的一集，更創下史上由女性主演的恐怖片中開畫票房最高紀錄。

《月光光殺清光》是承接1978年原版的《月光光心慌慌》三部曲的第二部曲。（《月光光殺清光》劇照）

《月光光殺清光》承接上集結尾發展下去，Michael Myers在2018年的《月光光心慌慌》困在陷於火海的大宅地庫機關，但之後卻未有再見到其蹤影，而電影最後卻傳來Michael Myers沉重的呼吸聲，意味着他沒有死亡，所以今集觀眾會看到身受重傷的Laurie Strode以為惡夢終於完結，帶着女兒和孫女逃離現場。

40年前「尖叫女王」再度回歸，再與面具殺人魔開戰，今集她的女兒和孫女都加入。（《月光光殺清光》劇照）

40年前「尖叫女王」再度回歸

Jamie Lee Curtis飾演Laurie Strode一角40年，今次她亦會兼任執行監製一職。由於Laurie Strode在上集已經身受重傷，所以她只好把求生技能傳授給女兒和孫女，好讓她們能變成跟她一樣的鬥士。

Jamie Lee Curtis飾演Laurie Strode一角超過40年，她在上集時已經身受重傷。（《月光光殺清光》劇照）

面具殺手交棒

一直令人感到冷血兇殘的Michael Myers，在戲中一直不見樣，而劇組在2018年版本更特意找回原版演員Nick Castle重新飾演Michael Myers。可是當時他已經71歲，難以應付繁重拍攝工作，於是劇組找來另一演員James Jude Courtney分擔他的拍攝工作。

面具殺手交棒，角色原本由Nick Castle飾演，而上一集已經改由James Jude Courtney擔任。（《月光光殺清光》劇照）

雖然Nick Castle已經交棒，但仍然獻出他寶貴的時間，其中包括向電影製作人和James Jude Courtney提供了很多意見，例如觀察獵物時是如何轉動頭部等，這些細節對於導演及拍攝工作都有很大幫助。

Nick Castle為劇經提供關於Michael Myers的寶貴意見。（《月光光殺清光》劇照）

Michael Myers祖屋重現眼前

導演與合作廿載的美術指導Richard A. Wright一起回歸《月光光心慌慌》的殺戮戰場，而兩人與製作團隊更聯手重塑Michael Myers的祖屋。另外，還有Laurie Strode療傷的醫院及上集結尾時的大火場景。