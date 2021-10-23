艾力寶雲悲痛回應片場誤殺事件　「没說話能表達我的震驚和悲痛」

荷里活演員艾力寶雲（Alec Baldwin），本月21日在拍攝電影《Rust》時，發生道具槍意外槍殺電影攝影師事件，並導致導演受傷，令人震驚。事隔一日，飽受自責之苦的艾力寶雲終於在Twitter撰文回應事件，自言奪去了一位妻子、母親和深深受我們尊敬的同事的生命。

悲劇發生後，艾力寶雲接受美國新墨西哥州聖菲縣的問話後，一度顯得極度悲傷。（AP）

警方在案發現場進行調查。（Twitter圖片）

意外發生後，艾力寶雲一直接受警方的調查，身邊人都替他這次意外感為難過，更擔心他深深受挫會極度自責。昨日（22日）艾力寶雲終於在Twitter撰文回應事件︰「關於這宗悲劇，奪去了Halyna Hutchins——一位妻子、母親和深深受我們尊敬的同事的生命，没有說話能夠表達我的震驚和悲痛。我正全力配合警方調查，找出這宗悲劇到底是怎樣發生。我也有跟她的丈夫保持聯絡，表達了對他家人的支持。我為Halyna的丈夫、他們的兒子和熱愛她的人感到心痛。」

事後近一日後，艾力寶雲在Twitter首度回應事件。（網頁截圖）

而根據最新的法庭文件報道，警方查出道具槍當時確實射出真子彈，而現場道具槍是由電影槍械主管Hannah Gutierrez負責，拍攝時將準備好的3把道具槍放在手推車上，而副導演Dave Halls便拿起其中1把交給艾力寶雲，並表示可以安全使用，當時二人都未知道具槍裝上的是實彈。目前電影已停止拍攝，聖達菲縣警局亦繼續進行調查，暫未有人被提出指控。

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事發在當地時間10月21日，艾力寶雲在拍攝電影《Rust》槍戰戲時，射中了42歲的攝影師Halyna Hutchins，當時他手持一把道具槍進行綵排，原本手槍不應裝有子彈，而且應該使用安全空彈，但不知為何會發生走火意外，攝影師Halyna Hutchins被送到新墨西哥大學醫院後，證實死亡。