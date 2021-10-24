艾力寶雲片場槍撃案疑似幕後黑手身分曝光　曾向11歲童星亂派槍

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）日前在新墨西哥州拍攝新片《Rust》，使用道具槍綵排時疑走火擊中女攝影指導Halyna Hutchins及導演Joel Souza，前者送傷重死亡，後者亦受傷送院。事件震驚全球，雖然警方仍未公布意外成因，但茅頭就指向負責槍械的工作人員。

現年24歲的Hannah Gutierrez-Reed被指為提供有實彈手槍的工作人員。（IG圖片）

據外國媒體報道，當日負責槍械的是一名叫Hannah Gutierrez-Reed的女性工作人員，據了解她現年24歲，相對經驗不足及新手，過去在工作上亦曾犯錯，包括向一名只得11歲的小演員提供未經檢查的手槍，處理槍械時又沒有做足防禦措施，曾跟她共事的工作人員表示：「她處理槍械有點粗心大意，時不時又會在片場周圍揮動手槍。」

攝影指導Halyna Hutchins不幸中彈身亡，終年42歲。（IG圖片）

消息指事發當日，Hannah Gutierrez-Reed準備了三把槍，第一副導演Dave Halls拿起其中一把遞給艾力寶雲，他沒有為意這把槍有實彈，還向其他工作人員表示是冷槍，可以放心使用，而艾力亦不知情，直至開槍一剎方知出事。有工作人員認為，第一副導演亦須負上責任，因為他把手槍交給艾力前應作最後檢查，但當時他沒有。

艾力寶雲在事發後在社交媒體撰文表示：「没有說話能夠表達我的震驚和悲痛」，又謂會全力配合警方調查。（IG圖片）

艾力寶雲在案發現場顯得極度悲傷。（AP）

外媒亦挖出Hannah Gutierrez-Reed去年曾受訪表示，不肯定自己是否已準備好接受槍械道具的工作，又謂入子彈是她最害怕的事情，因為她不懂得怎樣做，要向父親尋求協助，去年她為尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的電影《The Old Way》擔任槍械道具組的負責人。