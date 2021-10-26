一級指控專訪│方中信談《律政強人》鐵三角　讚智叔總給新人機會

由《律政強人》編導黃國輝執導的電影《一級指控》將在本周四上映，演員有方中信、廖啟智、曾江、陳家樂及張建聲等，而這也是黃國輝、方中信與廖啟智繼劇集《律政強人》後再次聯手，確實讓影迷萬分期待。早前方中信接受《香港01》訪問時，除了談到這個鐵三角外，還分享拍攝逸事。



攝影：梁碧玲

方中信在《一級指控》飾演大律師雷有輝。（《一級指控》劇照）

對於在《一級指控》再次飾演律師，問到方中信是否駕輕就熟時，他表示「OK」，但解釋今次在電影的身份其實是大律師：「今次在《一級指控》是做大律師，打刑事案件，而上次是事務律師。」

另外，由於當時方中信與廖啟智在《律政強人》的法庭激辯戲獲得不少觀眾讚賞，問到電影會否有類似的劇情時，方中信解釋今次智叔在戲中並不是一位律師，而是一位富商：「（我們）都有對手戲，但跟電視劇不同，他不是律師，所以整部電影很不同。」

《一級指控》由《律政強人》編導黃國輝執導，再加上方中信及廖啟智，自然讓人聯想到劇集《律政強人》。（《一級指控》劇照）

雖然沒有了在劇集的激辯的環節，但方中信就提醒影迷，絕對要留意智叔與曾江在遊艇那幕戲，兩人由昔日的伙伴到反目成仇，當時智叔的一句話「人死了甚麼都帶不走，這裡甚麼都不重要」，非常精彩，難怪方中信特別挑選這幕跟影迷率先分享：「在旁邊看他（智叔）演出都是一種享受，他是大師級的演技，我最喜歡就是智叔同Ken哥（曾江）在遊艇那場戲，好深印象，從演員的角度來看，就如兩個高手過招一樣，非常好看。」

曾江在戲中飾演愛民黨創黨主席曾國山。（《一級指控》劇照）

至於今次在戲中飾演大律師，方中信都不敢怠慢，還特意請教做律師的朋友：「對白都有點困難，特意請教做律師的朋友，因為電影的要求好高，希望拍出來更有真實感，因為始終一部電視劇有幾十集，好多東西不需要太過實在，但電影不同，我希望拍出來可以更像樣。」

方中信在戲中的雷有輝，是一位連勝十二場的城中著名大律師。（《一級指控》劇照）

之後方中信續談到與智叔合作的經歷，並形容智叔是一個「大細路」：「初初認識智叔的時候，他不太喜歡說話，但後來熟絡了，他是一個大細路，好玩得，我們平時跟會相約跑步。智叔離開是一件好遺憾的事，無論是這個圈，對新演員及導演又好，他好肯給機會新的演員及導演。」

廖啟智飾演城中富豪郭世榮，他的妻子早逝，其愛女Angie慘遭殺害。（《一級指控》劇照）

除了智叔及Ken哥，戲中還有鮑起靜，方中信表示，在片場過得好開心：「拍一部戲好難得有新演員，前輩級演員，我入行時已經認識鮑姐，認識她好多年，而Ken哥合作過不少次，還有智叔及譚耀文。鮑姐好人都不得了，她好愛錫身邊的人，無論是新人還是年紀大，每個演員都好錫。」

鮑起靜飾演朱媽，她的兒子與媳婦早已遇難離世，由她獨自一人撫養的孫兒李逸峰，卻不幸身陷謀殺案之中。（《一級指控》劇照）

除了電影外，方中信還談到女兒的出生為家庭及他帶來的轉變，他表示：「轉變都相當大，即使自己不吃，但小朋友都要食，又要供書教學，因此這兩年放了很多時間在家庭，工作量大減。疫情再加上不和諧的事發生，留在家的時間變多了。」問他為人父親，跟女兒必定要做的事是什麼，他卻表示這件事女兒不會跟他一起做：「我會做的，阿女一定不會，我去街市買餸，她一定不會去。坦白說，這兩年多了時間在家，全家人經常會在家中吃飯，我媽媽年紀都大但還健康，某程度都享受這種家庭生活。」

方中信早前出席《一級指控》首映禮。（梁碧玲 攝）

他最後還表示，如今女兒開始長大，有自己的空間及朋友，做父親的他都預算有這一天的到來：「幾個月前她還跟我們一起睡，現在開始長大，她要回自己房間睡。小朋友十幾歲開始長大，有自己的空間及朋友。」