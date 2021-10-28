「八爺」袁和平一手提攜甄子丹：佢係繼李小龍後又一人才

香港著名電影動作指導及導演「八爺」袁和平今日（28/10）在香港浸會大學舉行座談會，他提及自小跟爸爸袁小田習武，入行由武師做起，電影事業最大突破是拍了首套喜劇式功夫電影。

過去八爺提攜過不少演員，透過家姐及妹妹認識了甄子丹的媽媽，甄子丹當年才19歲，八爺憶述：「後生個樣OK，打套拳耍把刀 OK吖，佢媽媽更加係太極高手，喺波士頓開武術館，覺得佢係李小龍後又一個人才。」

八爺力讚甄子丹是繼李小龍後又一個人才。（陳順禎攝)

言談間八爺不斷大讚甄子丹：「佢唔知電影為何物，但教佢唔會抗拒，一定要接受，而且佢自己本身有啲料，搵呢個人出嚟我係對佢有信心，動作設計方面要佢打到，可能佢自己都會加啲嘢，佢係個好合作同努力嘅演員，只係當時演戲差啲，要畀時間去栽培佢，同埋畀啲戲佢去做。」

八爺大讚李連杰拍攝一舉手一投足都有王者風範。（劇照）

座談會上八爺亦提及另一位巨星李連杰，同樣毫不吝嗇大讚：「佢係大師級，一舉手一投足，唔需要加啲咩，一嚟就打，交到貨之餘加上佢嘅動作美感係冇人學到。佢好似拎過5屆北京武術冠軍，是一本功夫字典 」。八爺更笑言： 「我就唔識喇，唔會識晒中國功夫咁多門派，我咁叻都唔得，要搵人出嚟請教先拍到，一定要有根有據唔可以亂咁作，否則會俾人取笑，而且冇一個武指夠膽講識晒所有門派功夫。」

八爺表示甄子丹以及李連杰各有長處。（陳順禎攝）

最後問到甄子丹跟李連杰的分別，八爺直言：「兩個風格完全唔同，李連杰對武術美感更為擅長，不過拍時裝動作戲似乎較難，反而甄子丹拍攝時裝則好很多，畫面睇出嚟係有味道、美感以及現代打法。」