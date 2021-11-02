《梅艷芳》倫永亮回想最難忘合作　「有首歌佢睇歌詞已手震」

梅艷芳傳記電影《梅艷芳》將於11月12日上映，今日（2/11）梅姐生前好友倫永亮出席傳媒茶聚，延續梅姐做慈善的心。倫永亮接受《香港01》訪問時表示，暫時仍未有機會欣賞電影，不過從很多宣傳片中看到王丹妮小姐的演出，她一舉一動都好有梅姐的影子，看得出她付出好多時間去做資料搜查，捕捉梅艷芳的一舉一動。

倫永亮大讚梅艷芳是個極有義氣的人。（陳順禎 攝）

倫永亮︰梅姐是位好有義氣同愛心的人

倫永亮提到身邊都有不少朋友已看過電影，大讚王丹妮好有心去拍。「睇到戲中的梅艷芳都令我覺得好感觸，作為Anita的好朋友，我一定會入場支持。」問及倫永亮梅姐給他最深印象是甚麼，他直言梅姐是位好有義氣同愛心的人。「單看她養了這麼多狗就知，亦看到她如何對待身邊朋友，梅姐經常義不容辭去幫忙，又會嘗試用每一個機會，幫助身邊朋友開啟各人事業。」

倫永亮與梅艷芳「四海一心」主席蘇蔡潔蓮女士，今日舉行 「真我的梅艷芳」傳媒茶聚記者會。（陳順禎 攝）

《鏡花水月》歌詞已觸動梅姐

提起倫永亮跟梅艷芳的合作，大家都會會想起一大批經典，《烈燄紅唇》、《一舞傾情》、《笑看風雲變》、《回頭已是百年身》、《四海一心》、《情歸何處》、《抱緊眼前人》等，不過最深刻應該是二人合唱的《心仍是冷》，不過在倫永亮心目中，最深刻並非這一首。「其實我監製過阿梅不少唱片，好多歌都好有印象，大家都以為《心仍是冷》是最深刻，其實不是，我最喜歡是《鏡花水月》。當時我同Anita在錄音室收到林振強先生的歌詞，我看到阿梅睇到份歌詞手都震，其實份詞正正寫出她當時的心境，就是好希望有個愛錫自己的男人出現。」

倫永亮笑言《心仍是冷》並不是最深刻的作品。（陳順禎 攝）

從傳媒報道可知，梅姐身邊出現過不少男朋友，但始終不算長久，「以我所認識的Anita，她是好希望有份好好的愛情出現，所以當晚錄《鏡花水月》時她特別投入。」