《長津湖》中國影迷吃凍馬鈴薯感受志願軍辛酸　林超賢︰是值得的

由陳凱歌、除克及林超賢共同執導的《長津湖》，電影今日在尖沙咀舉行首映禮，政界、商界及演藝界嘉賓滿堂，場面星光熠熠。《長津湖》導演林超賢接受傳媒訪問時，談到拍拖電影點滴。「始終故事是一段歷史題材，希望大家關心這段歷史，感受當年這班志願軍的不容易。」他更表示希望觀眾可以學識堅持：「從《長津湖》可以看到這班軍人的意志，值得我們引以為傲。」
至於拍攝的辛苦，導演表示僅有當年志願軍的一半：「拍攝辛苦度可能只及當年軍人的一半，但對我們現代人來說，一半都不易接受。我們零下三十度、冰雹、沙塵暴、及寒冷天氣下降雨，60晚的通宵，經歷無數的挫折。」由於未曾在如此惡劣的天氣下拍攝，導演還擔心未能完成拍攝。
最後問到有中國影迷食凍馬鈴薯去感受當年志願軍的辛酸，導演表示：「現代人生活物資豐富，我們好難體會這種忘我的意志，我們在零下三十度已經非常辛苦，而他們零下四十度，還要打仗，根本是沒有可能感受到，所以用一個馬鈴薯去感受都是值得的。」
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