長津湖｜牙周病男模仿志願軍吃冷凍薯仔　最終拔掉3隻牙︰別學我

中國歷史戰爭電影《長津湖》以抗美援朝「長津湖戰役」為題材，講述中國志願軍參戰故事是中共創建百年賀禮片之一，受到官媒吹捧上映後掀起話題，許多人也爭相模仿志願軍吃冷凍薯仔、炒麵粉，不過江西一名男子效法後牙齒移位，最後直接拔掉3隻牙。
據陸媒《網易新聞》報導，《長津湖》票房以超過54億元人民幣躍居全球2021年票房冠軍，同時名列中國影史票房榜亞軍，然而江西贛州一名賴姓男子看完電影後，嘗試在家製作片中志願軍吃的冷凍薯仔，怎料本來就有牙周病的他，一咬下去立刻導致牙齒鬆動移位，「剛好當時有牙周病，牙齒也不是很好」，最後不得已去醫院拔掉3隻牙，他也呼籲大家別輕易模仿。
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實際上不僅這名男子，江蘇某消防隊先前還多人分食一個冷凍薯仔，網紅也在鏡頭前大口咬下冷凍薯仔，河南鄭州一所高中甚至讓學生集體體驗冷凍薯仔及炒麵粉，邊吃邊落淚的畫面讓部分家長擔憂吃壞肚子，學校能負責嗎？也使得外界質疑是否有點過頭。
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