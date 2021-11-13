張栢芝戴鴨咀帽潛入兆萬睇玩具？《忘不了》事業高峰期生活超貼地

【張栢芝／喜劇之王／忘不了】從小到大，心中都有個名單，羅列了幾十年來對自己有影響有感覺的電影，而當中又輕輕地有分類，要說張柏芝，是與張曼玉一樣，並列哭得美系列，入選條件就是哭得美，在我的標準來看，是要有一定的演技才能夠哭得美的。



絕對相信，柳飄飄這角色帶給柏芝的，除了三千萬票房冠軍紀錄之外，角色的發揮是令她往後的路途一個很強大的Portfolio，一場是夜總會對着龍少；另一場是天仇說要養她叫不要上班，的士上的突然嚎哭，都是哭得美的標準示範。

【圖輯】柳飄飄：「唔返工你養我呀？」點圖放大看逐格重溫《喜劇之王》經典場面👇👇👇

+ 18

柳飄飄這角色的塑造是完全符合了角色設定要可愛的定律，角色寫得好，電影就不會難看到那裡，再者，飄飄這角色是設定得非常強的持續性，要是獨立前傳要是後續，劇情上角色上都應該能再延續下去。

【圖輯】IG大曬出道初期靚相！點圖放大看更多張栢芝Instagram美照👇👇👇

+ 15

全世界變了樣，是風向將柏芝帶進了一個新的世界，可是，現實世界這風向帶動的又何止一個角色一齣電影那麼簡單？離合聚散物換星移，柏芝已是帶着兩個兒子、上選秀節目載歌載舞的母親，視聽效果如何都好像與我們距離越來越遠，甚至會覺得，對象可能根本不是我們，是何時開始、是誰嫌棄誰？

筆者認為張柏芝與張曼玉一樣，並列哭得美系列。（非凡出版授權使用／作者：塵阿力）

匆匆22年過去，一切都完全不是我們能想像的，時間教曉我有機會就要盡情，有些事情，任何天氣也好，請趕在完全徹底崩壞前完成。

【圖輯】張栢芝全盛時期到底有幾靚？點圖放大逐格睇〈星語心願〉MV👇👇👇

+ 10

曾經，應該就是《忘不了》、《大隻佬》上映那一兩年吧！我是那種會到旺角兆萬商場看玩具的男人，有次我在二樓一間小店看玩具期間，瞄到旁邊有一嬌小偏瘦削，膚色健康帶着鴨咀帽但絕不能掩蓋那種氣派與星味，還帶着微笑的少女，（如果沒認錯）我相信那一個就是張栢芝，我，曾經與栢芝一起在兆萬看玩具。

曾經我和很多很多的人，都冀盼張栢芝，能夠將張曼玉鍾楚紅梅艷芳等那2000年前一代女演員的棒接下來，由她開始發光發亮！尤其我們看到《忘不了》中小慧那複雜心理變化的演繹之後，心裏都不期然說句：「好了！新一代美貌與演技並重的電影女明星就是這樣了！」

【圖輯】點圖放大重溫《忘不了》劇照👇👇👇

+ 4

曾經我說過栢芝是一個哭得美的演員，在我而言，哭得美的演技不會差到那裏，栢芝演繹的小慧，更將喜怒哀樂都能發揮到最好看，時而慌失失時而崩潰時而憤恨時而感觸，看到所有都是從心出來，這是超越了「演」的範疇，尤其記得最尾與青雲的對望與電話對談，最後那一抹笑容，是「相信」，是導演、栢芝和青雲甚至觀眾都「相信」小慧這角色的存在、這角色引發出來的關係、影響，只有相信才能成立，那笑容就是最後答案，小慧對前事那種種找不着邊際的最後釋懷。

之後，她和我們都發生了很多很多不能回頭不能逆轉的事情，一晃眼，一切冀盼和相信都不斷粉碎、破滅，最後我們知道栢芝在電視真人Show節目表演「跳唱」。

2021年，絕對相信，我和你都很需要一個釋懷，一條出路。

【同場加映】張栢芝回應懷第4胎：懷了好久了，蠻幸福的 神秘富商真身終曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

書名：《星塵画報──遇見90位香港電影女角色》

作者：塵阿力



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】