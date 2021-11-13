《封神：妲己》阿嬌妲己造型被嫌老相　網民狠批：似太后多過奸妃

內地網絡電影《封神：妲己》找來鍾欣潼（阿嬌）飾演一代妖妃蘇妲己，與沈震軒飾演的紂王展開一段愛恨情仇關係。眾所周知蘇妲己擁有傾國傾城的絕色美貌，但戲中阿嬌的造型卻被網民嫌老相，仲恥笑她似太后多過妖妃。



阿嬌的妲己造型被嫌太老相，美艷不足。（影片截圖）

《封神：妲己》講述狐族女君九尾（阿嬌飾），風姿綽約、美豔絕倫，卻不幸落入梅山七怪老大猿猴精袁洪之手。陰差陽錯被姜子牙所救，但遭對方斬斷一條尾巴。走投無路的九尾在女媧娘娘的指點下附身在妲己身上，成了冀州候蘇護的女兒。

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不日紂王（沈震軒飾）率軍攻打冀州，妲己矜恤父王，自己披掛上陣，卻被紂王俘獲，二人在河邊暢談起征戰之道，妲己的見解深深的折服了紂王並且愛上了她。當晚紂王便向蘇護求娶妲己，妲己從此成為了商朝的皇后，而天下之亂也從此拉開序幕。

早前公開的劇照，阿嬌的造型順眼得多。.（微博圖片）

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從《封神：妲己》的預告片所看，電影風格走奇幻路線，仲夾雜不少動作場面，連阿嬌都有打戲，不過她的妝容及服飾跟想像中的妲己有出入，雖然有少露性感，但整體老氣橫秋，太過濃妝抹艷過份成熟，難怪網民指太過老相更似太后。反觀早前釋出的非妲己造型照卻十分美麗，證明妝容影響之大。

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