喜歡妳是妳‧專訪│楊偲泳爆更大膽場面被刪　談善言：女仔可以更放

由楊潮凱及吳詠珊聯合執導、談善言及楊偲泳（Renci）主演的校園女同性戀電影《喜歡妳是妳》早前在《第18屆香港亞洲電影節》首映，短短幾分鐘門票已經火速售罄，讓兩位導演及女主角都非常驚喜。談善言及楊偲泳早前接受《香港01》訪問，分享了拍攝電影時的難忘經歷。



攝：陳順禎

《喜歡妳是妳》由談善言及楊偲泳主演，電影是一部以校園女同性戀為題材的電影。（《喜歡妳是妳》劇照）

《喜歡妳是妳》故事圍繞就讀女校的兩位主角，由中學開始的成長故事，從而發展出一段超出友誼的情事。對於能夠主演這部校園愛情電影，兩人不約而同地表示非常開心。楊偲泳解釋：「因為角色好重要，其次是可以重返校園，勾起校園拍拖的經歷，重新感受心如鹿撞的感覺。」

至於談善言則表示：「好期待，因為很少接觸愛情片，唔好話是否同性戀，同性戀不是我考慮的因素，而且你不會想到我會演愛情片。」而她唯一擔心是很難重拾校園青蔥初戀的感覺：「會擔心自己年齡的問題，雖然心境可以做到，但外貌又是否可以呢？看了很多參考資料，不需要想是否是學生、年齡及同性戀，只需要好純粹地喜歡這個人，想跟這個人一起。」

《喜歡妳是妳》故事圍繞兩位就讀女校的女主角，由中學開始的成長故事，從而發展出一段超出友誼的情事。（《喜歡妳是妳》劇照）

對於校園女同性戀這題材引起廣泛討論，Renci表示讀書時期都有接觸過，所以都不覺得新奇：「因為拍拖都是一件開心的事，不論是跟男性還是女性，反而當時沒有這麼多顧慮，年紀尚輕，是一件好開心的事。就好像我打波，大家都是女仔，有好多是女同性戀的戀人，有時候我都幾羨慕她們，因為可以一起練波，是一件幾甜蜜的事。」

而談善言也表示，其實直到她出來工作後先發現，女同性戀會被人歧視：「我接觸的人都是自由戀愛，我識一個朋友由喜歡男性，變成喜歡女性，之後又再同男性拍拖，所以見慣不怪，但出來工作，有人會不認同及不喜歡，所以我覺得出奇。」

《喜歡妳是妳》首預告充斥大量親密場面，故增加了電影的討論度。（《喜歡妳是妳》劇照）

除此之外，由於《喜歡妳是妳》首預告充斥大量親密場面，增加了電影的討論度，然而Renci表示，其實親密場口不多，只是剛好全部放在預告中。之後Renci提到預告中曾出現的操場濕吻戲讓她至今仍非常深刻：「我們用水喉造雨，因為要親吻，會否食了不乾淨的水，我們第二天一同發高燒及腸胃炎。」而Renci更要先到醫院打針作簡單治療，才能繼續拍攝。

《喜歡妳是妳》兩位女主角談善言及楊偲泳早前接受《香港01》訪問，分享了拍攝電影時的難忘經歷。（陳順禎 攝）

及後Renci繼續表示，這一幕她們嘴得非常用力：「因為真的好似跟另一半體驗初戀一樣，你不捨得分開，錫一個鐘都不覺得累，那場戲完美呈現不想跟對方分開的感覺。」之後兩人更提到原來電影刪減了一幕更加親密的場口，Renci說：「那場口沒有剪出來，睡夢中的初體驗，更加親密的場口。」

問到兩人拍攝親密場口有否感到尷尬，Renci表示因為拍攝時這麼多人，也有很多鏡頭，所以只會覺得很累：「希望快點完成，可以讓我『伸懶腰』。」；至於談善言則認為：「女仔與女仔可以更加放，但我們不是特別關心親熱戲。」

《喜歡妳是妳》首預告充斥大量親密場面，也讓電影的討論度大。（陳順禎 攝）

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談善言

Outfit: Atsuro Tayama

Makeup: German Cheung

Hair: Larry Ho @ Aveda IL COLPO

楊偲泳

Make up : @carmencmakeup

Hair : @nickienick

Wardrobe : Polo Ralph Lauren