【封神：妲己】阿嬌落力演被造型累死　竟然鋪路拍續集？

內地網絡電影《封神：妲己》找來鍾欣潼（阿嬌）飾演《封神榜》的妖妃妲己，可是從預告中所看到，阿嬌造型老氣加上疑似發福，被網民狠批沒有妲己的美艷，仲恥笑她似「坦克車」多啲。日前電影終於在串流平台上架，究竟阿嬌表現是否如此不濟呢？等小編為大家分析一下。



戲中阿嬌呢個造型其實好靚。（電影截圖）

《封神：妲己》劇情講述狐族女君九尾（阿嬌飾），風姿綽約、美豔絕倫，卻不幸落入梅山七怪老大猿猴精袁洪之手。陰差陽錯被姜子牙所救，但遭對方斬斷一條尾巴。走投無路的九尾在女媧娘娘的指點下附身在妲己身上，成了冀州候蘇護的女兒。

戲中飾演阿嬌手下的女演員顏值不錯，有幾分似最經典版本的妲己溫碧霞。（電影截圖）

不日紂王（沈震軒飾）率軍攻打冀州，妲己矜恤父王，自己披掛上陣，卻被紂王俘獲，二人在河邊暢談起征戰之道，妲己的見解深深的折服了紂王並且愛上了她。當晚紂王便向蘇護求娶妲己，妲己從此成為了商朝的皇后，而天下之亂也從此拉開序幕。

沈震軒都落足力演。（電影截圖）

網大質素出名差，而《封神：妲己》算是水準之上，即不算太差，在有限的資源下，特技效果算收貨，動作場面亦見得人，阿嬌與男主角沈震軒在表現方面交足功課，尤其是後者，在結尾一場哭戲發揮不錯。而擔大旗的阿嬌由頭帶到落尾，可惜被造型所累顯得肥腫難分，令觀眾出戲，其實她在河邊的淡妝造型相當美麗，可是「妖妃妝」就似乎在拿她開玩笑。

電影精彩場面逐格睇

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電影最後留下伏線，交代阿嬌飾演的妲己將會重生，相信很有可能開拍續集，雖然網民常常批評網大質素差，幾乎乎部部都是爛片，卻又睇完一部又一部。《封神：妲己》上架兩天已有200萬人民幣分帳，成績相當不錯，難怪會拍續集。

電影海報上的阿嬌張張唔同樣？