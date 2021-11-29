柯震東新戲《月老》口碑爆棚　成本年度台灣電影週末開畫票房冠軍

2021年台北電影節開幕電影，並榮獲今年第58屆金馬獎最佳視覺效果、最佳造型設計及最佳音效三大獎項的《月老》，電影由台灣作家兼導演九把刀親自改編自己同名著作，並由柯震東、宋芸樺、王淨及馬志翔等主演。《月老》在台北電影節放映後獲極高評價，成為本年度其中一部最受期待的台灣電影。電影上周四在台灣高開達台幣700萬單日票房紀錄，躍升成為2021年最高開畫票房的台灣電影。《月老》將在下月底香港上映。



《月老》由柯震東、宋芸樺、王淨及馬志翔等主演。（《月老》劇照）

《月老》改編自九把刀的同名小說，電影由九把刀擔任導演及編劇。（《月老》劇照）

《月老》上周四在台灣開畫，單日錄得台幣700萬票房，成為本年度開畫日單日最高票房的台灣電影，上映兩日更錄得台幣1,200萬票房，累計連同週末全台票房超過4,700萬新台幣，成本年度台灣電影最高週末開畫票房冠軍。

對於《月老》能夠在票房上有此佳績，身為原著作者兼導演的九把刀笑說：「大家人都好好，謝謝謝謝！」；至於男主角柯震東更是感恩滿滿：「感謝大家！謝謝！謝謝」。票房高開，再加上好評不斷，大家都期望在口碑帶動下，票房會再創新高。

《月老》在剛過去的台灣金馬獎，在11項提名中獲得三大獎項，其中包括「最佳視覺效果」、「最佳造型設計」及「最佳音效」。台灣口碑不絕，更被觀眾評為「歷年來最好哭的電影」。《月老》已經鐵定在下月23日在香港公映，而下月11日開始更會推出優先場。