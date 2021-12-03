江湖最後一個大佬｜周星馳從影最差演出　網民分析失準原因有洋蔥

周星馳從影數十年，其演技出色當然毋庸置疑，最近有網民討論，星爺演過的60多部電影中，哪一次表現最差呢？當中有不少人指出是1990年上映的《江湖最後一個大佬》，而失準原因又是另一個故事。



網民認為星爺在《江湖最後一個大佬》中表現生硬。（電影截圖）

《江湖最後一個大佬》由沈威執導及編劇，柯俊雄、周星馳、午馬、成奎安、吳孟達、吳少雄及周比利等人主演，劇情講述黑社會龍頭老大方叔（柯俊雄 飾），十五年監禁刑滿出獄，兒子阿星在獄外迎接，唯獨不見女兒阿麗（龔嘉玲 飾）；百般追問之下，才知道阿麗與友人在酒店不肯回家。

星爺跟柯俊雄演父子竟然變得尷尬？（電影截圖）

兩人到了酒店時已人去樓空，但在咖啡廳巧遇方叔昔日手下阿達（吳孟達 飾），並接受應邀至與其他舊屬的接風晚宴。大夥言談間得知舊部屬皆已轉從正業，而阿麗的男友Jason（吳少雄飾）竟是美國華青幫派份子；眾人譁然，支持方叔約其出來談判，最後雙方不歡而散，為日後衝突埋下起點……

更多星爺《江湖最後一個大佬》精彩畫面

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戲中星爺飾演柯俊雄的兒子，只屬配角戲份不多，電影開場一幕接出獄戲，兩父子久別重逢，當然百感交集，柯俊雄看到兒子當場老淚縱橫，但網民指星爺似乎接不了柯的戲，感人畫面演起來卻尷尷尬尬，當下看似星爺演出失準。不過，有人分析指，星爺來自單親家庭，自小欠缺父愛，亦沒多少跟父親相處的回憶，演父子情的戲碼會失準，亦屬無可口非。