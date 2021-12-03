《梅艷芳》胞兄梅啟明入稟控電影公司侵權　稱擁有「梅艷芳」商標

由《寒戰》導演梁樂民執導，王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂等主演的《梅艷芳》，故事根據已故香港天后梅艷芳的的真實經歷改編而成，電影上映以來一直叫好叫座，票房更於上星期已衝破4000萬，向5000萬邁進，內地票房更高達1億人民幣。

不過梅艷芳的胞兄梅啟明，昨日（2/12）就入稟高等法院，循民事途徑控告電影製作公司安樂影片有限公司。梅啟明聲稱持有梅艷芳的商標，《梅艷芳》一片在未經他同意下使用了該商標，遂入稟安樂影片索償，並要求禁止再冒梅艷芳的商標，但當中未有列明索償金額。

王丹妮主演《梅艷芳》，電影讓影迷懷緬一代天后的風采。（《梅艷芳》劇照）

梅啟明入稟控《梅艷芳》侵權 安樂影片︰一直有法律團隊跟進

據悉梅啟明是親自撰寫入稟狀，當中稱持有「梅艷芳」和「Anita Mui」的商標，而當中防禦商標涵蓋範疇，更包括內衣、耳機、全球定位系統（GPS）、皮革、文具、電器、研討會、演講或講座、休閒中心服務、電影及貴金屬產品如珠寶手飾等。入稟狀中更指電影公司安樂在製作《梅艷芳》過程中，相關內容和宣傳品等，均未經梅啟明同意而使用，誤導公眾該片跟他有關，造成損失，故要求法庭頒發禁制令，禁制安樂影片繼續侵犯該商標，和繼續冒梅艷芳商標之名行事，同時亦要求安樂影片，向梅啟明交出所有侵犯商標的物品，以及作損害賠償，但未有列明賠償金額。

經知識產權署網頁的搜尋所得，「梅艷芳」和「Anita Mui」的商標確實由「梅啟明（MUI KAI MING）」所註冊

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梅啟明入稟控安樂電影有限公司侵權。（資料圖片）

事實上，早前梅啟明已入場觀看該電影，並接受媒體訪問指最感動是見到梅姐生前片段，電影整體不俗，描述梅家略嫌太短，未有梅媽一角更是不能理解。至於女主角王丹妮演出，梅啟明僅評50分只屬合格，覺得她始終較年輕人生經歷不足，未有梅姐神髓。

案件編號：HCA111/2021