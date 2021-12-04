《梅艷芳》導演親解「洗白」近藤真彥︰女孩子眼裡初戀情人不會壞

電影《梅艷芳》上映以來一直叫好又叫座，電影內容及相關新聞成為歌迷及戲迷熱話。其中拍到梅姐與近藤真彥的情節，就被指有「洗白」之嫌。早前，導演梁樂民接受港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，便親自解答影迷對其電影製作的提問。

由日本演員中島步飾演的後藤夕輝，角色影射曾與梅艷芳相戀過的日本歌手近藤真彥。（《梅艷芳》劇照）

據知，梅艷芳與近藤真彥的戀情發生在1985年，當時後者來香港開演唱會，二人因而認識，更開始交往。有傳當年梅姐愛得火熱，一年會到日本7次，其中一次是近藤真彥在北海道開演唱會，梅姐也有跟他去北海道。然而有指兩人戀情告終，並非因為事業，全因近藤真彥與其他女星感情轇轕不斷，最終讓戀情無疾而終。

後來梅艷芳知道整件事，便毅然決定與近藤真彥分手，而梅姐在受訪時也曾經說過：「虧我當年待他那麼好。」雖然男方無情，但女方有義。梅艷芳在知悉自己患癌後，到日本見近藤真彥最後一面後，就返回香港接受化療。

近藤真彥近照，的確蒼老不少，更因為私生活不檢點被指是賤男。（VCG）

電影《梅艷芳》有拍下這段戀情，但角色沒有用上真名，改為「後藤夕輝」，主持人車淑梅問到梁樂民，為什麼要將戲中的日本歌手洗白？梁樂民答︰「我相信佢（那日本歌手）係梅姐心中嘅初戀。喺女孩子眼裡，初戀情人唔會係壞嘅，或者有一啲事，佢（梅姐）唔想知，甚至唔想被紀錄……多謝（電影公司）老闆負責知會咗日本歌手，但佢有冇睇呢套電影我就唔知道喇！片中唔講佢全名就是出於對佢嘅尊重。」

梁樂民答︰「我相信佢（那日本歌手）係梅姐心中嘅初戀。喺女孩子眼裡，初戀情人唔會係壞嘅，或者有一啲事，佢（梅姐）唔想知，甚至唔想被紀錄。」（《梅艷芳》劇照）

另外有影迷問到戲中，梅姐在安排姐姐婚禮時，跟姐姐吵架，但影迷覺得梅姐並非這樣小器的人，為何有這情節安排。梁樂民︰「因為嗰個年代，姐姐出嫁就等如失去咗一個相依為命、可以倚靠嘅親人，相信佢（梅姐）本人都唔願意向大家表達嗰種不捨嘅心情。」

梅艷芳︱觀眾不滿「後藤」洗白近藤真彥 一文看清日本渣男真面目

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曾獲「香港電影金像獎」最佳編劇和最佳導演的梁樂民，本身都是梅艷芳歌迷，也因為電影公司老闆江志強的緣故。梁樂民：「老闆係個浪漫嘅人，當年電影《十面埋伏》預咗梅姐，可惜當時佢嘅身體狀況唔理想，最後冇接拍。老闆亦記掛住電影公司（開業）初期梅姐曾經仗義幫手站台，覺得自己欠梅姐一部戲。至於梁樂民本人，跟梅姐就只見過一次面。「佢喺上海拍《半生缘》，我去探班，佢見我『嗨！』一聲，好快問我『食咗嘢未？』可見佢真心關心每一個人，我記住咗，努力想放入電影，等大家都有這種感覺。」