梅艷芳︱觀眾不滿「後藤」洗白近藤真彥　一文看清日本渣男真面目

由《寒戰》導演梁樂民執導，王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂等主演的《梅艷芳》，故事根據已故香港天后梅艷芳的的真實經歷改編而成，其中電影提到梅艷芳與「後藤夕輝」的感情故事，相信大家都會知道，後者是影射曾與梅姐拍拖的近藤真彥。戲中說到「後藤夕輝」非常照顧梅姐，但兩人最終因為事業而分開，然而有觀眾不滿電影疑似幫近藤真彥洗白，皆因現實中，有指近藤真彥傷透梅姐的心。



王丹妮主演《梅艷芳》，電影帶影迷重溫梅姐昔日的兩段感情。（《梅艷芳》劇照）

在梅艷芳40年的人生中，她曾有過九段戀情。然而天后的愛情路非常崎嶇，最終她在最後一次的演唱會上，選擇穿上婚紗，「嫁」給舞台：「我將我自己嫁給你們、嫁給音樂、嫁給舞台。」至於在電影《梅艷芳》中，觀眾亦有機會了解兩段梅姐的愛情故事，其中包括林國斌及近藤真彥。

據《梅艷芳》指出，當時日本歌手後藤夕輝訪港，兩人一見鍾情。然而兩人有一次在舊式日本旅館度假時，後藤夕輝的社長趕至，並與後藤爭吵。當時後藤叫梅艷芳躲在衣櫃中，而後者在衣櫃等候時，用錄音機錄下後藤與社長的對話，並翻譯成中文。知道後藤的難處後，戀情最後無疾而終。

梅艷芳40年的人生中，曾有過9段情，但全部都無疾而終。（《梅艷芳》劇照／網上圖片）

然而據了解，梅艷芳與近藤真彥的戀情發生在1985年，當時後者來香港開演唱會，兩人因此而認識。兩人在翌年演唱會再次相遇，便開始交往。然而有指兩人戀情告終，並非因為事業，皆因有指近藤真彥與其他女星感情轇轕不斷，最終讓戀情無疾而終。點擊下圖即睇梅艷芳9段鮮為人知的感情史！！！

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據了解，近藤真彥與中森明菜合作電影《愛・旅立ち》，之後正式成為情侶。然而兩人交往期間，男方就傳過多次劈腿，而其中一個相信是香港天后梅艷芳。皆因有傳近藤真彥在1985年訪港時認識梅姐，由於當時近藤真彥處於戀愛狀態，因此他與梅姐的戀情是一段地下情。

由日本演員中島步飾演的後藤夕輝，角色影射曾與梅艷芳相戀過的日本歌手近藤真彥。（《梅艷芳》劇照）

梅艷芳介入近藤真彥與中森明菜的戀情

有傳梅姐一年會到日本7次，其中一次是近藤真彥在北海道開演唱會，梅姐也有跟他去北海道。後來梅艷芳知道整件事，便毅然決定與近藤真彥分手，而梅姐在受訪時也曾經說過：「虧我當年待他那麼好。」雖然男方無情，但女方有義。梅艷芳在知悉自己患癌後，到日本見近藤真彥最後一面後，就返回香港接受化療。而電影最後，梅艷芳在最後的演唱會上，穿上婚紗唱《夕陽之歌》，而這首歌正是改編自近藤真彥的《夕焼けの歌》。

近藤真彥與中森明菜合作《愛・旅立ち》，電影在1985年上映。（《愛・旅立ち》劇照）

而電影《梅艷芳》監製江志強曾提到他如何去日本與近藤真彥及其社長傾談《夕陽之歌》的版權。他稱：「《夕陽之歌》版權在近藤和他公司手裡，這些年來只給過《英雄本色III夕陽之歌》授權。這首歌是全片最重要的一首歌，我總不能讓梅姐唱著《似水流年》結束整個影片吧？於是我們把劇本翻譯成日文發了過去，我還飛到了日本，想跟社長見面談版權。」

《夕陽之歌》是改編自近藤真彥的《夕焼けの歌》。

他續指出：「本來以為這會是一場硬仗，但當我見到新社長時（老社長已退休），她對我一笑，說，你們的劇本我已經看過了，我也看過你的《臥虎藏龍》，版權的事沒有問題，價格也不會高於市場行情。她同我握手『祝你好運，拍一部精彩的電影。』對，真的太順利了，冥冥中自有一股力量。」

《夕陽之歌》的版權僅曾授權過《英雄本色III夕陽之歌》。

近藤真彥密會松田聖子

近藤真彥除了讓梅姐變成第三者外，有指在梅艷芳離開後，近藤真彥也沒有好好對待中森明菜。據了解，當時有傳媒在1989年拍到近藤真彥與松田聖子在紐約約會及過夜的畫面，有指中森明菜知道近藤真彥偷食後，在7月11日割腕自殺，最終她在醫院急救6小時後才救回一命。雖然雙方至今仍沒有說明中森明菜自殺原因，但當時輿論大多猜測是與近藤真彥的偷食有關。

有指梅艷芳無意間成為了近藤真彥與中森明菜的第三者。（網上圖片）

當大家以為中森明菜的事件告一段落後，原來近藤真彥秘密進行反擊。在1989年年底，近藤真彥要求中森明菜出席記招，還告知後者現場會有「金屏風」，而「金屏風」在日本象徵「結婚發布會」。豈料近藤真彥在記者會不僅沒有宣布婚事，甚至要中森明菜承認割腕自殺的事與他無關。之後近藤真彥還宣傳自己明年的新歌，後來成為「金屏風事件」。

當年的「金屏風事件」同樣轟動。（網上圖片）

「世紀渣男」近藤真彥去年再度出軌

近藤真彥在1994年宣布與圈外女子和田敦子結婚，而兩人還入住中森明菜買給近藤真彥的豪宅。然而在去年11月，《週刊文春》拍到近藤真彥與比他小25歲的女性外遇長達五年。同月17日，近藤真彥承認外遇31歲的圈外女性近五年，透過事務所發表聲明，宣布無限期停止所有演藝事業。難怪日本傳媒用「世紀渣男」來形容近藤真彥。在今年4月30日，他宣布退出工作了40年以上的尊尼事務所。