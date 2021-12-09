愛在城堡過聖誕｜波姬小絲自幼被封性感尤物　12歲拍裸露戲惹爭議

臨近聖誕節，各大影視平台紛紛推出節日題材電影，Netflix出品的《愛在城堡過聖誕》（A Castle for Christmas），找來波姬小絲（Brooke Shields）與Cary Elwes上演一場中年浪漫戀情。

《愛在城堡過聖誕》大講中年戀。（劇照）

現年56歲的波姬小絲曾經是世界級女神，可謂一代尤物，不過在電影事業方面，似乎只有14歲時主演的《青青珊瑚島》（The Blue Lagood）稱得上是代表作，觀眾更留意其花邊新聞及私人生活。全因波姬小絲自小出道便販賣美麗外表及胴體，12歲拍攝首部電影便有裸露演出，自此被定型。

12歲的波姬小絲在《Pretty Baby》飾演雛妓有裸露演出，當時引起極大回響。（劇照）

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波姬小絲擁有多國血統，祖母更是義大利親王之女，天生就有一副明星相，未夠1歲便成為模特兒，12歲時以電影《Pretty Baby》出道，戲中她飾演一名雛妓，仲有裸露演出，當時引起極大爭議，但波姬小絲的美麗形象亦從此深入民心。到1980年上映的《青青珊瑚島》，更令波姬小絲紅遍全球，當時仍未夠16歲的她有不少裸體鏡頭，再度引起爭議，雖然後來她澄清這些場面由替身演員負責，但觀眾已將她定型為性感Icon。

重溫波姬小絲《青青珊瑚島》精彩演出

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往後波姬小絲已沒有能超越《青青珊瑚島》的代表作，但在花邊新聞上就大放異彩，例如跟已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）的親密關係；14歲時為品牌Calvin Klein拍攝了一輯意識大膽的牛仔褲廣告，一舉一動的成為傳媒追訪的對象，同時更少人留意她的影視作品演出。

更多波姬小絲近照

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不過，波姬小絲多年來總算長拍長有，近日在Netflix上架的《愛在城堡過聖誕》登上全球點擊排行第二位，戲中的她飾演浪漫喜劇作家，因作品受到爭議而到蘇格蘭避世，意外邂逅了當地某城堡的男主人，與對方發展出一段浪漫故事。劇情是典型節日浪漫電影套路，特別在找來兩位「五十路」演員大玩中年戀，都算有點新意。